Diyarbakır'da İki Kadın Cinayeti: Katiller Yakın Arkadaş - Son Dakika
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Diyarbakır'da İki Kadın Cinayeti: Katiller Yakın Arkadaş

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Diyarbakır\'da İki Kadın Cinayeti: Katiller Yakın Arkadaş
25.07.2025 13:42
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Diyarbakır\'da İki Kadın Cinayeti: Katiller Yakın Arkadaş
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Cemal Alpaslan ve Siyabend Şeker, birlikte yaşadıkları kadınları öldürerek kaçtılar. İkisi de arkadaş.

Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz'da akşam saatlerinde İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybetti. Ekiplerin kaçan Alpaslan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.

3 AYLIK HAMİLE HELİN EREN DE DÜN GECE ÖLDÜRÜLDÜ

Dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde de kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin Eren dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker'in tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış

KATİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Siyabend Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Helin Eren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Siyabend Şeker'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış
İlayda Alkaş - Helin Eren

Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren Siyabend Şeker'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış

İLAYDA'NIN VE HELİN'İN KATİLLERİ YAKIN ARKADAŞMIŞ

Cinayet şüphelileri Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in yakın arkadaş oldukları, sosyal medyada takipleştikleri ve silahlı fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Siyabend'in Cemal Alpaslan'a ağabey diye hitap ettiği ve Helin Eren'in, İlayda Alkaş'ın öldürüldüğü 15 Temmuz'da annesine 'İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı. İfade verdi' dediği öğrenildi.

9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaşmış
Kaynak: DHA

Diyarbakır, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İki Kadın Cinayeti: Katiller Yakın Arkadaş - Son Dakika

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