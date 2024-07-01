Diyarbakır'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.07.2024 02:11
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Veysi D. yönetimindeki 06 Y 6959 plakalı otomobil ile Orhan B. idaresindeki 23 AAC 451 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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