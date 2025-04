Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Etkinliği

DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temalı 'Mevlid-i Nebi' etkinliği düzenlendi.

Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Türkçe ve Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu. Vatandaşlar Tevhit ve Filistin bayrağı sallayarak 'Kahrolsun israil, kahrolsun Amerika, Hamas'a selam direnişe selam' sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Hamas Milletvekili Merwan Ebu Asım, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Afganistan, Doğu Türkistan, Mali, Etiyopya, Makedonya, Sudan ve Lübnan'dan çeşitli katılımcılar ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş "Biliyorsunuz yıllar yılı, dünyanın neresinde Hazreti Peygamber'e veya Kur'an'a dil uzatılsa Mekke ve Medine'den önce Diyarbakır ayağa kalktı. Bunu her daim ispat ettiniz. Çünkü birilerinin zannettiği gibi, söylediği gibi siz bin yıllık değil, 1440 yıllık Müslümansınız. Yani Peygamber Efendimizin arkadaşları, Hazreti Ömer döneminin komutanları Ebu Ubeyde'lerin ve İyaz Bin Ganem'lerin geldiği, sizin onlara biat ettiğiniz ve o günden sonra gerçekten bu dünyada Müslümanlığın nasıl yaşanacağını bu coğrafyada gösterdiniz. Elhamdülillah, bu az bir şeref değildir. Yani sizden her zaman dünyaya nur yayıldı, İslam yayıldı. Ey Fırat'ın ve Dicle'nin çocukları, Fırat ve Dicle nasıl ki koskoca bir coğrafyayı yudum yudum suluyorsa, toprağını, insanını, bitkisini, hayvanını nasıl canlandırıyorsa, üzerine kurulan barajlar bu ülkenin her yerini nasıl ışıl ışıl aydınlatıyorsa bu coğrafyanın çocukları da vallahi aynı şekilde insanlığı aydınlatmıştır" dedi.

