Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru - Son Dakika
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Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru

Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay\'a başvuru
12.06.2025 17:49
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın avukatı, istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Yargıtay'a temyiz dilekçesi sundu. Temyiz dilekçesinde "Kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesi istemidir" denildi.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Yargıtay'a sunulması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na temyiz dilekçesi verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AMCA, ANNE VE AĞABEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA ONANDI

Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Başvuru üzerine dosyaları Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını 20 Mayıs'ta oy çokluğuyla onadı.

YÜKSEL GÜRAN'IN AVUKATINDAN TEMYİZ BAŞVURUSU

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Yargıtay'a sunulmak üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na temyiz dilekçesi verdi.

Demiroğlu dilekçenin talep kısmında, müvekkili Yüksel Güran hakkında verilen kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, "Kararın temyiz yoluyla incelenmesini, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasına, temyize konu kararın soyut ve ilgisiz gerekçelere dayandığı, öz kızı öldürülmüş bir annenin yaşadığı derin ve tarifsiz acının yanı sıra kabul edilebilir bir delile dayanmaksızın soyut varsayımlarla suça iştirak ettiği iddiasıyla müvekkilimin tutukluluğunun devam ettirilmesi kamuoyunda yersiz bir şekilde 'suçlu anne' algısının oluşmasına sebep olduğu bu durumun kendisi açısından ağır psikolojik yıkıma, manevi çöküntüye ve telafisi mümkün olmayan zararların doğmasına neden olacağı, dosyadaki mevcut delil durumu, olayın oluş şekli, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesi istemidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • batu kork:
    Ne tahliyesi kucucuk sabiyi yok ederken susarken dusunecektiniz onu cocugun ellerinden annenin saci cikmis neyin tahliyesi 6 0 Yanıtla
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