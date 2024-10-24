Diyarbakır'da UCLG-MEWA Toplantısı: Barışın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da UCLG-MEWA Toplantısı: Barışın Önemi Vurgulandı

Diyarbakır\'da UCLG-MEWA Toplantısı: Barışın Önemi Vurgulandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, düzenlenen UCLG-MEWA toplantısında barışın acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı ve Türkiye'deki çatışmalı dönemler hakkında endişelerini dile getirdi.

24.10.2024 17:59  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA toplantısının "Üst Düzey Diyalog: Küresel Gündemlerin Sosyal Etkisi" başlıklı oturumunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, TUSAŞ'taki terör saldırısına dikkat çekerek, Türkiye'de bu gibi olumsuz ve çatışma dönemlerinin artmasının kaygı verdiği olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Toplantı kapsamında "Üst Düzey Diyalog: Küresel Gündemlerin Sosyal Etkisi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Küçük, katılımcıları selamlayarak, "Biz de bir inanış vardır, bir şehirde ve bir evde ilk defa gece uyuyorsanız, o gece gördüğünüz rüya gerçekleşecektir. Umuyorum ki dün gece Diyarbakır'da misafir ettiğimiz konuklar, Orta Doğu'da ve dünyada bir barışın rüyasını görmüştür. ve umarım bu rüya bir an evvel gerçekleşir" dedi.

Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) dün yapılan terör saldırısına değinen Eş Başkan Küçük, Türkiye'de bu gibi olumsuz ve çatışma dönemlerinin artmasının kaygı verici olduğunu belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi. Eş Başkan Küçük, "Az önce Lübnan ile online bir bağlantı kurduk. Ancak İsrail'in saldırısı sonucu Lübnan'da yaşamını yitirenler için bir taziyeye gidecek konuşmacımızı dinledik. Bu anlamıyla Lübnan halkının ve konuşmacımızın da başı sağ olsun" diye konuştu.

'Diyarbakır halkının sesine kulak vermek gerekiyor'

Bugün her zamankinden daha fazla Orta Doğu ve dünyada barışı inşa etmeye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Eş Başkan Küçük, Diyarbakır'ın sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda siyasal birimiyle önemli bir kent olduğunu söyledi. Türkiye'nin siyasi tarihinin önemli kentlerinden biri olan Diyarbakır'ın bu özelliğini bugüne kadar koruduğunu kaydeden Küçük, bu kadar önemli bir kentte halkın sesine kulak verilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kentin sokaklarında dolaşırken, bu halkın birlikte yaşama ve barış arzusuna kulak tıkayacak hiçbir yapı yoktur. İnan ki Diyarbakır halkının en önemli arzusu, birlikte yaşama ve barış arzusudur. Bu anlamıyla bizlere, yerel yönetimlere bu arzuya kulak vermek ve barışı yerellerde inşa etmek düşmektedir. Elbette bu ses, farklı şehirlerde farklı biçimleriyle duyulur. Kadınlar eşitlik ve adalet, çocuklar ve gençler ortak bir gelecek, halklar, yaşadıkları/doğdukları yerde doymak ister. ve bir arada ve özgürce yaşamak talebi böyle dillendirilir. Yerel yönetim temsilcileri ve yöneticileri olarak bizlerin bu sese kulak vermek zorundayız."

'Barış acil bir ihtiyaçtır'

Konuşmasında, "Barış, diğer sürdürülebilir kalkınma amaçlarını da kapsayan, her birini kesen ve hatta hepsinin ön koşulu olan acil bir ihtiyaçtır" diyen Eş Başkan Küçük, "Bu amaç, barışçıl ve kapsayıcı toplumların inşasının, hukukun üstünlüğünün ve her düzeyde etkili, hesap verebilir kurumların güçlendirilmesinin küresel bir taahhüdüdür. Ancak bu hususta, küresel tabloya bakacak olursak, ne yazık ki son yıllarda demokrasinin zayıflatıldığına, hukukun üstünlüğünün aşındığına, sağcı, otoriter ve kadın düşmanı politikaların arttığı ve kutuplaştırıcı siyasetin küresel gündemleri belirlediğini görüyoruz. Orta Doğu özelinde ise, Filistin ve Kürt meseleleri etrafında şekillenen derin bir siyasi ve insanlık krizi halini alan kesintisiz çatışmanın, savaşın ve soykırımın hüküm sürdüğü ve bölge halklarının bedelini ağır bir şekilde ödediği bir tablo ile karşı karşıyayız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler, Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da UCLG-MEWA Toplantısı: Barışın Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da UCLG-MEWA Toplantısı: Barışın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.