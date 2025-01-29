Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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2) DİYARBAKIR'DA 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 YARALI

DİYARBAKIR- Bismil kara yolunda 1 TIR, 1 minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 1'i TIR, 1'i minibüs ve 4 otomobil çarpıştı. Minibüs yan yatarken, kazada 4 kişi yaralandı. Diğer araçlarda ise hasar oluştu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü

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Cep telefonu görüntüsü

Yan yatan kapalı kasa minibüs

Kaza yapan araçlar

Genel ve Detay görüntüler

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

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3) JANDARMAYI GÖRÜNCE KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYİP, 24 SAAT SONRA TESLİM OLAN ŞÜPHELİ İLE OĞLU ADLİYEDE

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınmak isteyince, 2 oğluyla kendisini evine kilitleyip, 24 saat sonra teslim olan kundaklama şüphelisi Hüseyin G. (45) ile ona yardım ettiği iddia edilen oğlu Efe G. (15) adliyeye sevk edildi. Hüseyin G.'nin ifadesinde, "Sevgilimi saklıyorlardı. Bir anlık sinirle evin camlarını levyeyle kırdım ve yaktım" dediği bildirildi.

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1'inci Mesudiye Sokak'taki evde, 27 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. İncelemede yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Hüseyin G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Hüseyin G., yaşadığı kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde jandarmayı görünce, saat 15.30 sıralarında kendisini eve kilitleyip, eline aldığı bıçakla direnmeye başladı. Pencerede bekleyen şüphelinin, Emir G. (13) ve Efe G. isimli oğullarının da evde olduğunu öğrenen jandarma, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli davranıp, ikna çalışmasına başladı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Emir G., dün saat 11.00 sıralarında, kendi isteğiyle evden çıkıp jandarmaya sığındı. Kundakladığı evin camlarını levyeyle kırıp, elindeki benzini döküp ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıya Hüseyin G. ile kendisine yardım ettiği iddia edilen oğlu Efe G. ise 24 saat sonra evden çıkıp teslim oldu. Gözaltına alınan baba-oğul, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli ile oğlu, kundaklanan evin polis bölgesinde olması nedeniyle İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından oğluyla adliyeye sevk edilen Hüseyin G.'nin ifadesinde, "Benim sevgilimi saklıyorlardı. Benim eşyalarımı sokağa attılar. Ben de bir anlık sinirle evin camlarını levye ile kırdım ve yaktım" dediği belirtildi.