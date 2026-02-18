Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de okullar ramazan için süslendi - Son Dakika
Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de okullar ramazan için süslendi

18.02.2026 16:29
Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de okullarda öğrencilere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

Ayet ve hadisler, ışıklandırmalar, ramazana özgü motif ve figürlerle süslenen okul koridoruna "Ramazan Sokağı" adı verildi.

Koridora İngilizce "Hoş geldin ramazan" yazılı kağıtlar da asıldı.

Hacivat ile Karagöz gölge oyununu oynatan öğrenciler, maniler söyledi, ilahiler seslendirdi.

Okul Müdürü Mehmet Zekeriya Erdem, AA muhabirine, ramazan ayının ruhunu ve kültürel mirasını yaşatmak için anlamlı bir projeye imza attıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Ramazan, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en doruğa çıktığı aydır. Bizler de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrencilerimizin bu değerleri sadece kitaptan okumalarını değil, bizzat yaşamalarını hedefledik. 'Her Güne Bir Ayet-Bir Hadis' çalışmalarımız ve mukabelelerimizle bu manevi iklimi pekiştiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle donatarak geleceğe taşımaktır. 'Ramazan Sokağı' ay boyunca hem öğrenciler hem de ziyaretçiler için açık kalacak."

5. sınıf öğrencisi Elif Fatma Sancar da ramazan ayı için okulu süslediklerini işaret etti.

Sancar, "İlkokuldayken böyle etkinlikler düzenlememiştik. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Orucu da heyecanla bekliyorum, yarın oruç tutacağım." dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Meryem Çelik ise arkadaşlarıyla okullarını ramazana hazırladıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eslem Karayel ise öğretmenleriyle ramazan için süsledikleri okullarının çok güzel olduğunu söyledi.

Elazığ

Elazığ Şehit Sezer Aydemir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte de öğrenci ve öğretmenler tarafından okulda ışıklandırmalar ile ramazana özgü motif ve figürlerle süsleme yapıldı.

Etkinlikte, ayın manevi iklimini yaşama fırsatı bulan öğrenciler güzel vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, AA muhabirine, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, milli ve manevi değerler açısından anlam ve derinlik taşıyan müstesna bir ay olduğunu söyledi.

Bakanlığın bu kapsamda öğrencilerin geçmişten geleceğe milli ve manevi değerlere sahip çıkmalarını ve bu değerleri yeni nesillere aktarmalarını hedeflediğini belirten Şahin, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleriyle okullarda çeşitli program ve şenliklerin düzenlendiğini ifade etti.

Şahin, amaçlarının ramazanın manevi iklimini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürüyle birlikte yaşatmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece bir şenlik düzenlemek değil, iyiliği, yardımlaşmayı ve gönüllülük değerlerini öğrencilerimiz aracılığıyla yaşatmak. Çocuklarımızın dini, milli ve manevi değerlerini öğrenmeleri ve bu değerleri arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çevreleriyle birlikte coşku içinde yaşamalarını istiyoruz. Bu etkinliklerin, ramazan ayının milli ve manevi değerini daha da artıracağına inanıyoruz."

Şahin, eğitim camiası olarak Elazığ'daki 550 okulda etkinliklere katılım sağladıklarını sözlerine ekledi.

Bingöl

Bingöl'deki Borsa İstanbul Kaleönü İlkokulu'nda da öğrenciler, öğretmenleriyle ayet ve hadislerin yer aldığı kağıtları koridorlardaki panolara yerleştirdi.

Fenerler ve geleneksel ramazan süslemeleri okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Ramazan için hazırlanan koridora "Ramazan Sokağı" ismi verildi.

Okul Müdürü Musa Sağlar, yaptığı açıklamada, ramazanda birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının daha güçlü hissedildiğini belirterek, mübarek ayın gelişinin coşkusunun çocukların yüzlerindeki sevinçten de anlaşıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

