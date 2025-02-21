Diyarbakır ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Diyarbakır ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Diyarbakır, Van, Hakkari ve çevresindeki illerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 720 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

21.02.2025 17:04  Güncelleme: 17:07
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(DİYARBAKIR) - Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Diyarbakır, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Tunceli, Erzurum, Iğdır, Kars, Siirt kentlerinin 2 bin 720 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu'da kar yağışı ve yoğun tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisiyle Diyarbakır, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Tunceli, Erzurum, Iğdır, Kars ve Siirt kentlerinin 2 bin 720 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da kar yağışı kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çüngüş, Dicle ve Hani ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 167 yerleşim yerinin yolları açmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, yurttaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ilçelerde ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat boyunca kar yağışı ve buzlanma riskine karşı mücadele ediyor.

Van

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van'a bağlı 263 mahalle ile 297 mezranın yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 270 araç ve 618 personelle kapanan yerleşim yerlerinin ulaşıma sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Hakkari

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Hakkari'de ise 190 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmaları sürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi yetkililerin aktardığı bilgiye göre, kentte günlerdir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 303 köy yolu kapandığı bildirildi. Kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan 306 köy yolunun ulaşıma açılaması için belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şırnak

İki gündür kar yağışının etkisini sürdüğü Şırnak'ta 13 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı, Uludere ve Beytüşşebap'ta 13 köy yoluna ulaşım açılması için çalışmaları sürüyor.

Tunceli

Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeniyle 113 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları kapalı bulunan 113 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ

Elazığ'da hafta içi başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 105 yerleşim yerinde İl Özel İdaresi bünyesinde 97 araç ve 120 personelle çalışmalar sürüyor.

Erzurum

Erzurum'da günlerdir etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri kar nedeniyle kapanan 995 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Iğdır

Yoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır'da 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

Kars

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars'a bağlı 100 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin merkeze bağlı 20, Akyaka'da 1, Arpaçay'da 14, Digor'da 13, Kağızman'da 19, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 7 ve Susuz'da 9 olmak üzere toplam kapan 100 köy yolunda çalışmaları devam ediyor.

Siirt

Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde 99 köy ve mezraları yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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