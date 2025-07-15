Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Diyarbakır ve Elazığ\'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
15.07.2025 14:27
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Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

Valisi Murat Zorluoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in, Dicle ilçesinin Pekmezciler köyündeki mezarını ziyaret etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anma programında, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.

Baba Ömer Gülser ile şehidin mezarına karanfil bırakan Zorluoğlu, kahraman şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Zorluoğlu, daha sonra beraberindekilerle Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun aynı mezarlıkta bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.

Beraberindekilerle buradaki programın ardından Ergani ilçesine geçen Zorluoğlu, İstanbul'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Yayvantepe Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu.

Vali Zorluoğlu, şehidin babası Mehmet Çoban ve yakınlarıyla görüştü, şehidi rahmetle andıklarını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim okunduğu sırada şehidin babası Çoban, gözyaşını tutamadı.

Dua edilmesinin ardından Zorluoğlu, şehidin yakınları ve katılımcılarla şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Zorluoğlu, buradaki anma programının ardından şehidin babası Mehmet Çoban'ı ilçenin Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Kabir ziyaretlerine, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, kaymakamlar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un Harput Mahallesi'ndeki mezarlığına ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette dualar edildi.

Ziyarete katılan Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, şehidi rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı - Son Dakika

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