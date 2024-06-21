Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır ve Mardin\'deki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan arazi yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. Toplamda 15 bin 100 dönüm arazi zarar gördü.

21.06.2024 21:54  Güncelleme: 21:55
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan arazi yangını nedeniyle bölgede incelemede bulunan İçişleri Bakan yardımcısı Münir Karaloğlu, yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığı belirterek, Diyarbakır ve Mardin'de toplam 15 bin 100 dönüm arazinin zarar gördüğünü söyledi.

Diyarbakır ve Mardin arasında dün akşam saatlerinde yangının ilk meydana geldiği Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan mahallesinde incelemede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yangında hayatını kaybeden 4 çocuk babası 40 yaşındaki Ubeydullah Buğdaycı ve yeğeni 15 yaşındaki Abdurrahman Buğdaycı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Bakan Yardımcısı Karaloğlu'nun yanı sıra, AFAD Başkanı Okay Memiş, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu, Mehmet Sait Yaz ve çok sayıda kişi bulundu.

Cenaze törenin ardından yangına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, büyük bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış tarla yangını olarak, örtü yangını olarak tarif edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yangının başlamasından hemen sonra Diyarbakır Valimiz ve Mardin Valimizin liderliğinde bölgede jandarmamız, AFAD'ımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün orman yangın söndürme ekipleri, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi ve mücadele başladı. Sadece Sağlık Bakanlığımız 19 ambulans, 7 UMKE timini bölgeye sevk etmiş oldu. Yangın için Mardin'den 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel ile olaya müdahale edildi" dedi.

'Zararlarla ilgili tespitler hemen bugün başladı'

Yangında hayatını kaybedenlerden 8'inin Mardin, 3'ünün Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu bildiren Karaloğlu, ayrıca 556 küçükbaş hayvanın da öldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Dün meydana gelen bu büyük yangında Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm arazi zarar gördü. Bunun 1450 dönümü daha biçilmemiş, hasadı yapılmamış arpa ve buğday tarlası. Geri kalan 6 bin 550 dönümlük kısmı ise hasadı yapılmış anız şeklindeki araziydi. Mardin'de ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenmiş. Bunun 4 bin dönümü hasadı yapılmamış tarla, 3 bin dönümü ise hasadı yapılmış anız olarak yanan ve hasar gören bölgedir. Sadece zarar gören bunlar değil. Vatandaşımız, tarlada bulunan sulama ekipmanları, boruları ve elektrik altyapıları da zarar gördü. Zararlarla ilgili tespitler Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla hemen bugün tespitler başladı. Şu anda vatandaşımızın zarar ve hasar tespitleri devam ediyor. Ayrıca bir vatandaşımızın ağılında, bir vatandaşımızın da samanlığında hasarlar mevcut. Yangında 556 küçükbaş telef olmuştur. 250 yaralı hayvanımız vatandaşların da rızalarıyla Et ve Balık Kurumuna kesime sevk edilmiş. 120 hayvanımız da bölgede veteriner hekimlerimiz ve fakültemizin desteğiyle tedavileri sağlanmıştır."

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölgede olduğunu, vatandaşın yarasını sarıncaya kadar bölgede olacaklarını aktaran Karaloğlu, yangından etkilenenler için AFAD'ın 5 milyon lira yardım gönderdiğini belirterek, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Habercilerin yangının çıkış nedeniyle ilgili sosyal medyadaki iddialara ilişkin sorusunu yanıtlayan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu anda Cumhuriyet savcılığımız olaya el koymuş durumda. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Bunların hepsi söylenti. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır diyebileceğimiz bir tespitimiz yok. Eğer bu tespiti savcılığımız çalışmasını, araştırmasını, soruşturmasını tamamlarsa bunu da sizlerle paylaşırız. Onun dışında sosyal medyada yazılan çizilenlere çok fazla itibar edilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'deki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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