Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal

26.02.2026 15:09  Güncelleme: 16:33
Diyarbakır'da 13 katlı bir binada anne ile 3 çocuğunun ölümüne neden olan yangına ilişkin davanın ikinci duruşmasında itfaiye aracının 54 metrelik merdiveninin çalışmadığı ortaya çıktı. Tutuklu sanığın kalmadığı duruşmada itfaiye personeli, "İlk müdahale için 3 araç olarak çıkmıştık, bir araçta 54 metrelik merdiven vardı. Olay yerinde, bu araçta elektronik bir arıza çıktığı için onun kullanılamadığını sonradan öğrendim" dedi.

Diyarbakır'da Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'ta 13 katlı apartmanda geçen yıl 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Binanın elektrik şaft boşluğundan çıkan yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10), kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"YANGINA 11 ARAÇ VE 44 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, "Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır" denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK YOK

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 18 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; 18 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Geçen yıl 10 Ekim'de görülen ilk duruşmada, tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Böylece tutuklu sanık kalmadı.

"BİNANIN TÜMÜNDE YANGIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Dava ile ilgili ikinci duruşma görüldü. Yangına müdahalede bulunan itfaiye personeli F.Y., duruşmada dinlendi. F.Y., "Bize yapılan ihbar, daire yangını şeklindeydi; binanın tümünde yangın olduğunu bilmiyorduk. Şaft boşluklarından alev çıktığını gördüm, yangına su ile müdahale etmeye başladık ancak yangın çok güçlü olduğu için yoğun bir duman vardı, dairenin önündeki ayakkabılık bile yanmaya başlamıştı. Ben ilk 3 kattaki yangını söndürdükten sonra değişim için dışarı çıktım. Sonrasında amirlerim bana araçtaki yangın merdivenini kullanarak, bu şekilde müdahale etmeme devam etmemi istediler. Ben de bu şekilde merdivene geçtim. Biz ilk müdahale için 3 araç olarak çıkmıştık, bir tane araçta 54 metrelik merdiven vardı. Olay yerine vardığımızda, bu araçta elektronik bir arıza çıktığı için onun kullanılamadığını sonradan öğrendim" dedi.

"AYNI ANDA MÜDAHALE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

İtfaiye personeli F.Y., "Ben o sırada bina içerisinde yangına müdahale ediyordum. Sonrasında 42 metrelik başka bir araç geldi ve o merdiveni ben kendim kullanmaya başladım. Ben yangına müdahalede bu aracı kullandım. Balkonlarda bekleyen vatandaşları kurtardım. Merdivenli aracı 13'üncü kata kadar çıkararak balkonda olanları kurtardım. Yangın büyük olduğu ve tüm katlarda çıktığı için aynı anda müdahale edilmesi mümkün değildi. Biz yangına müdahale ederken yardım talebinde bulunan kişilere öncelik verdiğimiz için balkondakileri kurtarmaya çalıştık. 8'nci katta ne olduğuna dair haberdar değilim. Yangının birden fazla katta çıkması nedeniyle müdahale zorluk içermekteydi ayrıca oksijen tüplerimizin kat çıkma mesafesi bellidir. 13 kata çıkıp dönme süresi bellidir. Yangın anında malzemeler engel olduğunda alıp kenara atıyordum, bana gösterilen fotoğraflardaki malzemelerin engel olan malzemelerden olup olmadığını bilmiyorum. Ben yangına odaklandığım için yangınla ilgileniyordum" diye konuştu.

İTÜ'DEN BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Duruşmada sanık S.Y. hakkındaki yakalama emri kaldırılırken, kaldırılması talep edilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Duruşmada ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) istenen bilirkişi raporunun akıbetinin beklenmesine ve sanık K.Ç. hakkında talep edilen rapor sürecinin sorulmasına hükmedildi. Duruşma 4 Haziran'a ertelendi.

Kaynak: DHA

  Ali Kublay:
    Araçta arıza çıkmış acaba 54 metrelik merdiveni olan o araç bu yangından önce kaç kere kullanıldı Diyarbakır'da
