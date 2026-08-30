13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş - Son Dakika
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13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

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Diyarbakır'da 13 katlı bir plazada çıkan yangının, 3'üncü kattan atılan nargile közünün zemindeki kartonları tutuşturması sonucu başladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da 13 katlı bir plazada çıkan, 5 kişinin dumandan etkilendiği yangının 3'üncü kattan zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

ALEVLER KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde, 23 Ağustos'ta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dış cepheden üst katlara, bazı dairelere ve çatıya sıçradı.

13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

60 PERSONEL SEFERBER EDİLDİ

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 3 merdivenli araç, 7 arazöz ve 60 personelle müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. 

13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

3'Ü İTFAİYE ERİ 5 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangında 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede; 3'üncü kattaki bir daireden zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturduğu ve ardından yangının çıktığı görüldü. 

13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş - Son Dakika

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