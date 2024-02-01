Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın Cenazesi Diyarbakır\'a Getirildi

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İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi sabah saatlerinde Diyarbakır'a getirildi. Pişkin'in cenazesi Sur ilçesindeki Ulu Cami'ye götürüldü. Cenazeye, HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Faruk Dinç, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, ilçedeki Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pişkin'i son yolculuğuna uğurlamaya gelen kalabalık sık sık tekbir getirerek, 'Yaşasın şeriat' sloganı attı.

'ÖLDÜRENİ YAKALASINLAR'

Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin (80), oğlunu öldürenlerin yakalanmasını istedi. Pişkin, 'Onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah devletimizi muhafaza etsin. Tüm İslam'ı Muhammet devletten razı olsun. Valla oğlum çok iyiydi, çok iyiydi. Seviyordu milleti. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri Kuran'dan mahrum etmesin' dedi. (DHA)