 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Cenazesi Toprağa Verildi

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın Cenazesi Toprağa Verildi

İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'a getirildi. Cenaze namazı Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılındıktan sonra Pişkin, Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Halil Pişkin, oğlunu öldürenlerin yakalanmasını istedi ve devlete güvendiğini belirtti.

01.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:26
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi sabah saatlerinde Diyarbakır'a getirildi. Pişkin'in cenazesi Sur ilçesindeki Ulu Cami'ye götürüldü. Cenazeye, HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Faruk Dinç, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, ilçedeki Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pişkin'i son yolculuğuna uğurlamaya gelen kalabalık sık sık tekbir getirerek, 'Yaşasın şeriat' sloganı attı.

'ÖLDÜRENİ YAKALASINLAR'

Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin (80), oğlunu öldürenlerin yakalanmasını istedi. Pişkin, "Onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah devletimizi muhafaza etsin. Tüm İslam'ı Muhammet devletten razı olsun. Valla oğlum çok iyiydi, çok iyiydi. Seviyordu milleti. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri Kuran'dan mahrum etmesin" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyarbakır, İstanbul, Fatih, Cami, Sur, Cinayet, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:47:50. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement