DJV, Türkiye'ye Gazeteci Ölümlerini Araştırma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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DJV, Türkiye'ye Gazeteci Ölümlerini Araştırma Çağrısı Yaptı

DJV, Türkiye\'ye Gazeteci Ölümlerini Araştırma Çağrısı Yaptı

Alman Gazeteciler Birliği, Halep'te ölen gazeteciler için Türkiye'yi olayı açığa çıkarmaya davet etti.

23.12.2024 17:00
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Gazeteci sendikası Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Halep yakınlarında öldürülen gazeteciler Daştan ve Bilgin ile ilgili suçlanan Ankara'ya, olayı açığa çıkarma çağrısı yaptı.Avrupa'nın en büyük gazeteci sendikalarından Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Türkiye'ye, gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölüm sebebini açığa çıkarma çağrısında bulundu.

Daştan ve Bilgin'in, 19 Aralık'ta, Halep'in batısındaki Teşrin Barajı yakınlarında, otomobillerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybettiği, aracın şoförünün ise yaralandığı duyurulmuştu. Türkiye, konuyla ilgili basında yer alan bazı haberlerde, iki gazeteciyi silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bilinçli bir şekilde vurarak öldürmekle suçlanıyor. Ankara ise söz konusu iddialar hakkında bugüne dek bir açıklamada bulunmadı.

DJV: Bu korkunç bir şüphe

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in yaşamını yitirdiği olay ve Türkiye'nin dahli konusundaki iddialarla ilgili açıklama yapan DJV Başkanı Mika Beuster, "Bu, Türk hükümeti tarafından açığa çıkarılması gereken korkunç bir şüphe" ifadesini kullandı. Türk güvenlik güçlerinin "haberci avına" çıktığının tespit edilmesi durumunda, sorumluların mahkeme önünde hesap vermesi gerekeceğini belirten Beuster, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da destek talep etti.

Mika Beuster açıklamasında, "Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, gazetecilik yaptıkları için hedef alınarak öldürüldüğünün saptanması halinde bunun Almanya-Türkiye diplomatik ilişkilerine bir etkisi olması gerekir" dedi.

DJV'nin verdiği bilgilere göre, uzun süredir Kürt medyası için çalışan iki gazeteci, son dönemlerde Türk ordusu ile Ankara tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda, Kürtlerin de yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik operasyonları hakkında haberler yapıyordu.

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Şam'da iktidarı ele geçiren yeni hükümete bağlılığını açıklayan SMO, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt özerk bölgesinde ilerlemeye çalışıyor.

epd/ ET,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

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