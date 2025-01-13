DMM, "Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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DMM, "Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasını yalanladı

DMM, "Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

13.01.2025 23:16
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Bazı basın yayın organları tarafından, "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiası ortaya atıldı.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. İddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesi'nde yer alan durumlar haricinde, kimseye öncelik verilmesinin söz konusu olmadığına dikkati çekildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kurum ve kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1. Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

2. Engelli hastalar,

3. Hamileler,

4. 65 yaş üstü hastalar,

5. Yedi yaşından küçük çocuklar,

6. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler ile aileleri,

7. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler, hizmetteki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

8. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar,

9. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar,

10. Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları."

DMM, 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasını yalanladı
DMM, 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasını yalanladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DMM, 'Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasını yalanladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vatanperver:
    Hain now ve faşo özdağdan bu beklenir ancak.. 0 3 Yanıtla
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