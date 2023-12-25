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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı ve Fırtına Etkili Oldu - Son Dakika
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı ve Fırtına Etkili Oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüzlerce köy ve ilçenin kara yolu bağlantısı kesildi. Kars ve Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'da tipi nedeniyle 2 binin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı.

25.12.2023 - 12:22,
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DOĞU Anadolu Bölgesi'nde gün boyu etkili olan fırtına akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüzlerce köy ve çok sayıda ilçenin kent merkezleri ile olan kara yolu bağlantısı kesildi. Kars ve Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'da tipi nedeniyle 2 binin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışların durması ardından yolların açılması için çalışmalar başlatılacak. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda trafik kazaları da meydana geldi.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 otomobil ve 1 köy minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i bebek 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Ali Özyümlü (33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞRI'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya seyir olan Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Diyadin Devlet Hastanesinde tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

MUŞ- KULP- DİYARBAKIR KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muş-Kulp- Diyarbakır kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yolda mahsur kalan araçlar ile içerisindeki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda, mahsur kalan araçlar ile içerisindeki vatandaşları kurtarmak için kar temizleme çalışması başlattı. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkisinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2918 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri uyaran Karayolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

ERZURUM'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum'da çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlara Karayolları, AFAD, jandarma ve Kızılay ekipleri yardım etti. Tipi nedeniyle Erzurum- Bayburt, Tortum- Erzurum (TIR ve çekiciler) Erzurum- Tekman karayolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

ERZURUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzurum Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Erzurum Valiliği merkez ilçe Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak. (DHA)

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Kar Yağışı ve Fırtına Etkili Oldu
Kaynak: DHA
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