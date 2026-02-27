Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Zirve Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Zirve Yaptı

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Zirve Yaptı
27.02.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı gibi illerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu, ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karla kaplanan Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum'da akşam başlayan kar, etkisini aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının şehir merkezinde yer yer 1 metreyi bulduğu kentte, çevre illere ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Şehir merkezindeki yoğun kar nedeniyle çok sayıda kişi, sabah araçlarını park yerlerinden çıkaramadı. Ara sokaklarda da çok sayıda araç kara saplandı.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kentte kuşlar da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Ardahan

Ardahan'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu şehir merkezinde, ağaçlar karla kaplandı.

Şehri çevre kentlere bağlayan kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta ise kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Cadde ve sokaklarda ulaşımın güçlükle sağlandığı kentte, belediye ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar etkili oldu.

Vatandaşlardan Alirıza Kaya, 3 gündür kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Eski kara kışlar geldi, kar atacak yer kalmadı." dedi.

Akyaka ilçesinde de ilçe merkezi ve köyler karla kaplandı.

Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi, yolların kapalı olması nedeniyle torununu hastaneye traktörle getirmek zorunda kaldığını anlattı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı ilçelerde, ekipler belirli aralıklarla kar küreme çalışması yapıyor.

Bazı besiciler de kar altından yem çıkarıp hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Ağrı

Ağrı'da dün akşam başlayan kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Doğubayazıt ilçesinde de kar etkili oldu.

Erzincan

Erzincan'da şehir merkezi yeniden beyaza büründü.

Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Zirve Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Acı Kayıp: Efe’nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor İdo sessizliğini bozdu Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın kritik ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın kritik ismi öldürüldü
11:34
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
11:03
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:42
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 12:41:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Zirve Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.