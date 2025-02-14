Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı

Doğu Anadolu\'da Kuvvetli Kar Yağışı

Meteoroloji, Muş, Şırnak ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Buzlanma ve çığ tehlikesi var.

14.02.2025 07:43
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Muş, Şırnak, Hakkari, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Van'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Muş, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt ve Van ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, kuvvetli kar yağışı, çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 14, en düşük 7 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı - Son Dakika

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