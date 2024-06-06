Doğu Anadolu\'dan 87 Bin 45 Kurbanlık Sevk Edildi

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Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum, Ağrı ve Kars'tan ülkenin dört bir yanına 87 bin 45 küçük ve büyükbaş kurbanlık sevk edildi.

Zengin yayla ve meralara sahip olan Doğu Anadolu'da besiciler, yetiştirdikleri hayvanları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan kontrol ve işlemlerin ardından batı illerine sevk için hazırlıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlara yüklenerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere ülkenin farklı illerine götürülüyor.

Şu ana kadar söz konusu illerden 87 bin 45 küçük ve büyükbaş kurbanlık sevki gerçekleştirildi.

Erzurum, Ağrı ve Kars'taki hayvan borsalarında da bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Besiciler, yaylalar ve ahırlarda besleyip bakımını yaptıkları hayvanları satmak için kamyonlara yükleyip sabahın erken saatlerinde hayvan borsasına getiriyor. Besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" uygulaması ile küpe sorgulama kısmından kurbanlıklarının sağlık durumu, ırkı, aşıları ve diğer tüm bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde ücretsiz olarak kontrol edebilecek.

Erzurum'dan 59 bin 800 kurbanlık sevk edildi

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, sevklerde şu ana kadar herhangi bir salgın hastalık veya başka bir olumsluzlukla karşılaşmadıklarını söyledi.

Geçen yıla göre sevklerde değişkenliğin olduğunu anlatan Kenger, şöyle devam etti:

"Geçen yılki sayılarımıza bu yıl büyükbaş hayvan sevkimizde yüzde 50 artış yaşanırken, küçükbaş hayvan sevkinde tam tersi durum var. Geçtiğimiz kurban sezonunda 30 bin büyükbaş hayvan sevk etmiştik, bu sene 45 bin 500 büyükbaş hayvan sevk ettik. Geçen sene 29 bin küçükbaş hayvan sevkimiz gerçekleşirken bu yıl 14 bin 300 küçükbaş hayvan batı illerimize gönderdik."

Kurbanlık hayvan gönderiminin tamamlanmak üzere olduğunu ve nadiren sevklerin olabileceğini ifade eden Kenger, sağlıklı hayvan sevki noktasında aşılama çalışmalarının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıldığı günden bu yana 158 bin hayvan denetlendi

Bu yıl ilk defa Kurban Bayramı sezonunu geçiren ve Türkiye'de pilot olarak kurulan Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda sevk döneminde günlük ortalama hayvan taşıyan 200 aracın kontrol edildiğini kaydeden Kenger, "İstasyon açıldığı günden bu yana 4 bin 500 araçta, 140 bin büyükbaş, 18 bin küçükbaş hayvan kontrol ettik." diye konuştu.

Ağrı'dan 11 bin 500 kurbanlık gönderildi

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da tarım ve hayvancılıkta ülkenin önde gelen şehirlerinden olan Ağrı'da 350 bin büyükbaş, 1 milyon 400 bine yakın da küçükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala batı illeri ve büyükşehirlere ciddi bir hayvan sevki yapıldığını anlatan Hüseyinoğlu, bu hayvanlar gönderilmeden 21 gün önce şap aşısı yapıldığını belirtti.

Ekiplerce hayvanların kontrol edildiğini ve sağlıksız olanların gönderilmesine izin vermediklerini vurgulayan Hüseyinoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Ağrı'dan Kurban Bayramı süresince 12 bin 500 büyük ve 25 bin de küçükbaş hayvan batı illerine sevk edildi. Bu sene de yaklaşık geçen seneki rakamları bekliyoruz. Şimdiye kadar 6 bin 500 büyükbaş, 5 bin de küçükbaş hayvan sevki yapıldı. Bayram yaklaştıkça bu sevkler artacaktır. Tüm Türkiye'ye sevkler yapılıyor çünkü Ağrı'nın geçim kaynağı hayvancılık."

Kars'tan 15 bin 745 kurbanlık sevk edildi

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise merada doğal beslenen hayvanların tercih nedeni olduğunu, kurbanlık hareketliliğinin de yoğunlaştığını söyledi.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının engellenebilmesi ve sağlıklı gıda tüketiminin sağlanabilmesi için denetimlerin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Aydın, kentten hayvan sevklerinin de tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Kars'ta 29 bin 730 büyük, 31 bin 123 de küçükbaş kurbanlık hayvanın bulunduğunu dile getiren Aydın, "Bu miktar, ilimizin kurbanlık hayvan ihtiyacını karşılamaya yeterli düzeydedir. Ayrıca il dışına da ilimizden kurbanlık hayvan sevki yapılmaktadır. Bu güne kadar Kars'tan diğer illere 8 bin 325 büyük ve 7 bin 420 küçükbaş hayvan sevki gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.