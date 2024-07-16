15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Van'da Emniyet Kavşağı'nda başlatılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı.

Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı.

Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, darbe girişimini lanetlediğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirten Balcı, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına tüm ülkede olduğu gibi kadim şehrimiz Van'da da halkımız kulak vermiş ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Şu an aynı birlik ve beraberlik ruhunu göstermekte. 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine birlik ve beraberlik içinde yüreği iman, ellerde bayrak ve vatan sevgisi olacak." dedi.

Kolordu Komutanlığı Bando Takımı'nın sunduğu müzik dinletisinin ardından şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda camilerde sela okundu.

Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Hakkari'de Valilik önündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Din görevlilerinin okuduğu sela ve Kur'an-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz " belgeseli sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, merkezleri aynı olan terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın dış güçlerin maşası olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Çelik, şunları kaydetti:

"Bize ait olan inançları, değerleri çok iyi kullanarak bizi, birbirimize düşürmek için ne gerekiyorsa yapma arayışları devam edecek. En sağlam zincir zayıf halkası kadar güçlüdür. Birimizin kötü olduğu yerde hepimizin güçlü olma şansı yok. Dolayısıyla hepimizin el ele, omuz omuza, halaydaki gibi yan yana, aynı ritim ve inançla, bize ait olan değerlerle bu vatanın her sathında birbirimize saygı duyarak o zinciri, tüm halkalarını en güçlü olacağı şekilde inşa etmemiz lazım." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Mahsun Aslan ve 15 Temmuz gazisi Abdullah İrgin'in birer konuşma yaptığı programda "15 Temmuz Destanı" konulu video izlendi, sancak koşusu ile getirilen bayrak Vali Çelik'e teslim edildi.

Öğrencilerin müzik dinletisi sunduğu programda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu duanın ardından son bulan programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş'ta Tuba Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.

Muş Valisi Avni Çakır, beraberindeki heyet ile Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabristanlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Çakır, şehit aileleri ve gazilerle Jandarma Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca mevzu vatan ve bağımsızlık olduğunda feda-i can etmekten geri durmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız işaretiyle kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle havalimanlarına, köprülere, meydanlara akın ederek, tanklara ve mermilere karşı göğsünü siper etti. Bu kutlu direniş sonunda 250 şehit ve yüzlerce yaralı vererek darbe girişimini durdurmuş, ayrıca ülkemizde kaos çıkması ümidiyle bekleyenlere de gereken cevabı vermiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise terör örgütü ve mensuplarının 15 Temmuz'da Türkiye'yi bölmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin her tarafında vatandaşların darbecilere direndiğini hatırlatan Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine milyonlarca insan sokaklara döküldü. Vatandaşlarımız gözlerini kırpmadan tankların önüne yattılar, gözlerini kırpmadan kurşunlara ve uçaklara hedef oldular." diye konuştu.

15 Temmuz ile ilgili videoların izlenmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Türk Kızılay Şubesinin vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunduğu programda şiirlerin okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Kentteki camilerden sela okundu.

Programa, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Ticaret Merkezi önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiirlerin okunduğu programda bir konuşma yapan Vali Erol Karaömeroğlu, 15 Temmuz'da milletin yediden yetmişe meydanlara çıkarak görülmemiş bir direniş örneği sergilediğini söyledi.

FETÖ'nün 40 yıllık işgal planın milletçe tanklara, uçaklara direnerek bertaraf ettiklerini anımsatan Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"FETÖ terör örgütüne mensup hainlere, onların işbirlikçilerine, sırtlarını yasladıkları yurtdışı odaklara tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız. Birliğimizi diri tuttukça onlar Türkiye'mizde bir daha herhangi bir darbeye kalkışmaya cesaret edemeyecekler. Zaferlerle dolu şanlı bir geçmişe sahibiz. Bastığımız toprağın altında milyonlarca şehidin yattığının idrakindeyiz. Bugün yurdumuz parçalanmadıysa, önce Rabb'imizin inayeti, sonra şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin her türlü bölücü ve yıkıcı teröre karşı verdiği şanlı mücadele, milletin zaferi sayesindedir."

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise 15 Temmuz'da milletin vatanına sahip çıktığını dile getirerek, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin canı pahasına meydanlara çıktığını belirtti.

Konuşmaların ardından alana gelen sporcular, sancağı Vali Karaömeroğlu'na teslim etti.

Öğrencilerin müzik dinletisinin ardından okunan sela ile son bulan programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.