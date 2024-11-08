Doğu Karadeniz'de Yangın Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Karadeniz'de Yangın Riski Artıyor

Doğu Karadeniz\'de Yangın Riski Artıyor

Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, yalancı yaz ve kuraklığın yangın riskini artırdığını uyardı.

08.11.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARADENİZ Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Doğu Karadeniz'de ani değişen sıcaklık kaynaklı 'yalancı yaz' uyarısında bulunarak, "Eğer uzun süre yağışsız dönem olursa, Doğu Karadeniz'de yangınlarda artış görebiliriz. Yeniden bir yalancı yaz olursa ve yağışlar çok azalırsa, yangın riski kapıdadır. Bunu göz ardı etmemek lazım" dedi.

Doğu Karadeniz'de; iklim değişikliğine bağlı yağış rejimindeki düzensizlik, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede etkili olan kuraklık, tarım öncesi ot temizliği adına yakılan anız ateşi, lodosla yayılarak orman yangınlarına neden oluyor. Uzmanlar, orman yangınlarında kuraklık ve anız ateş gibi birçok faktörün yanı sıra, ani değişen sıcaklık kaynaklı 'yalancı yaz'ın da etkisine dikkati çekerek, uyarılarda bulunuyor.

YAĞIŞSIZ DÖNEME DİKKAT

KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, fön rüzgarları gibi sıcak ve kuru rüzgarların etkisiyle kış aylarında dahi Doğu Karadeniz'de yangın riskinin arttığını belirterek, "'Doğu Karadeniz'de de yangın olur mu' diyenler var. Evet, olur. Üstelik kış mevsiminde de yangınlar olur. Bizde kışın çok hızla büyüyen örtü yangınları ağırlıklı oluyor. Büyük bitki örtüsü kurumuş oluyor ve fön rüzgarları, güneyden gelen rüzgarlar bütün nemini İç Anadolu'da bıraktığı için buraya çok kuru ve sıcak olarak geliyor. Bu da nemi ve bitkilerdeki yanıcı maddedeki nemi daha da düşürüyor. Köylerde anız yakma, temizlik yapma işlemlerinin ardından yangınlarla çok sık karşılaşabiliyoruz. Yine bu tehlike var mı? Var. Eğer uzun süre yağışsız bir dönem olursa, Doğu Karadeniz'de yangınlarda artış görebiliriz" diye konuştu.

'BİZDE ARALIK VE OCAKTA GENELDE YANGINLAR OLUYOR'

Tarım alanlarında anız yakma işlemlerinin yangın riskini arttırdığını ve bu tür alışkanlıklardan kaçınılması gerekildiğini vurgulayan Kurdoğlu, kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçmesi halinde yangın riskinin azalacağını belirtti. Kurdoğlu, "Önemli olan dikkatli olmak ve özellikle köylerde orman içi ve bitişiğindeki köylerde yaşayan halkımızın bu konuda çok dikkatli olması. Bizde aralık ve ocakta genelde yangınlar oluyor. Bu yalancı yazlardan da yalancı kışlardan da tabii ki çok fazla etkilenmemek lazım. Bu sefer kışa erken girdik; ama erkenden kışa girmenin ve uzun sürede kışın devam etmesinin, bir de kar yağarsa pek çok olumlu yönünü de görmek mümkün. O zaman uzun süre nemli olan ortamların kolay kolay kuruması da yangın çıkması da mümkün olmayacaktır. O açıdan eğer kış yağışla devam ederse yangınların çok kolay olabileceğini düşünmeyiz. Ama kış bu mevsimden sonra yeniden bir yalancı yaz olursa ve yağışlar çok azalırsa, yangın riski her zaman kapıdadır. Onu da göz ardı etmemek lazım" dedi.

'DEVLET BÜTÜN İMKANLARINI KULLANIYOR'

Türkiye'de son yıllarda yangınlara ilk müdahalenin hızlı olduğunu kaydeden Kurdoğlu, "Yangın sayısı ve yangın başına yanan alan miktarında artış var. Aslında müdahalelerde hakikaten devlet bütün imkanlarını kullanıyor. Müdahale 11 dakikalara indirildi. Bu çok güzel, etkili bir rakam. Ama 'Yangına 11 dakikada müdahale ettik' sözünden çok, 'Yangını şu kadar sürede söndürdük' sözü daha geçerli ve daha yararlı olur. Söndürmemiz gittikçe zorlaşıyor. Çünkü kurak dönemler ve havadaki bağıl nemin yüzde 20'nin de altına düştüğü dönemler, uzamaya ve artmaya başladı. Dolayısıyla böyle olduğu zaman yangın riski de ciddi şekilde artmış oluyor. Bunun da doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantısını kurabiliriz" dedi.

HABER: Efnan DEMİREREN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Doğu Karadeniz, Hava Durumu, Karadeniz, Yalancı, Güncel, Sağlık, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Yangın Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:40:53. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de Yangın Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.