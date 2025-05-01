Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı

Doğu ve Güneydoğu\'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl'de etkinlikler düzenlendi.

01.05.2025 16:25
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl'de etkinlikler düzenlendi.

Mardin'de HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, birlik, dayanışma ve mücadele için 81 ilde alanlarda olduklarını belirtti.

HAK-İŞ olarak, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yapılan tüm müdahaleleri kınadıklarını ifade eden Adıbelli, tek ses ve tek yürek olarak meydanlarda yer aldıklarını söyledi.

Adıbelli, "Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. HAK-İŞ olarak daha fazla dayanışma, refah, güvenceli istihdam, iş güvencesi ve sosyal adalet için mücadele veriyoruz." dedi.

HAK-İŞ olarak, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların yanında olduklarını dile getiren Adıbelli, "Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik saldırıları, yalnızca bölge barışını değil, tüm insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Emeğin onurunu savunduğumuz kadar, insan onurunun da evrensel değerlerle korunması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mardin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda 1 Mayıs etkinliği düzenlendi.

Platformun merkezinde toplanan katılımcılar ellerinde döviz ve pankartlarla, slogan atarak etkinlik alanına yürüdü.

Burada tertip komitesi adına konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Diyar Kut, "Barışın egemen olduğu, eşitlik ve özgürlük temelinde halkların ve emekçilerin bir arada yaşadığı demokratik toplumu hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Daha sonra katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Batman

Batman'da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Atatürk Parkı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde döviz ve pankartlarla, slogan atarak etkinlik alanına yürüdü.

Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şube Başkanı Cihan Tüzün, "Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleriz. İşçileriz, kamu emekçileriyiz, mühendisleriz, mimarlarız, şehir plancılarıyız, hekimleriz, gençleriz, kadınlarız. Bugün ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında buluştuk." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Şırnak

Şırnak'ta Prestij Caddesi'nde toplanan grup, Aydınlıkevler Mahallesi KESK İl Temsilciliği önüne kadar yürüdü.

Burada konuşan DİSK Şırnak İl Temsilcisi Siyajin Burumtekin, "1 Mayıs, kadınların, doktorların, işçilerin, emekçilerin, memurların, öğretmenlerin, mühendislerin hakları için yan yana geldiği gündür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup, müzik eşliğinde halay çekti.

Siirt

Siirt'te Hizmet-İş Sendikasının Lise Caddesi'ndeki İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Hizmet-İş İl Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Karsak, dayanışmayı ve mücadeleyi haykırmak için alanda olduklarını söyledi.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Karsak, emekçilerin sesi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Karsak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan, bu uğurda canını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aynı şekilde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden tüm emekçilerimizi de saygıyla yad ediyor, yaralanan ve meslek hastalığı yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Sorunlarımız, önerilerimiz ve taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız. Sendikamız ile Siirt Belediyesi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi sevinçle sonuçlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, taban ücretlere ve tüm sosyal haklara iyileştirme yaparak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerimize ikinci bayramı yaşattı. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Öte yandan Siirt Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Hastane Caddesi'ndeki DİSK Siirt Şube binası önünde toplanan sendika üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yapılan konuşmaların ardından grup, müzik eşliğinde halay çekti.

Elazığ

Elazığ'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin üyelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta toplananlar, Perşembe Pazarı'na yürüdü.

Katılımcılar, alana üst araması yapılarak alındı.

Programda, kentteki sendika temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.

Bingöl

Bingöl'de Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Genç Caddesi Dörtyol mevkisinde bir araya geldi.

Grup buradan Türk Telekom Kavşağı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Abdulmecit Akdemir ise İtfaiye Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Akdemir, kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 1 Mayıs, mardin, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Batman, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlandı - Son Dakika

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