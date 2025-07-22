Doğukan D.'ye 24 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Doğukan D.'ye 24 Yıl Hapis Cezası

Doğukan D.\'ye 24 Yıl Hapis Cezası
22.07.2025 12:09
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Bodrum'da annesi Figen Bezmez'i öldüren 18 yaşındaki Doğukan D. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'i (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.'ye (18) yargılandığı davada indirimsiz 24 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, "Hayatın olağan akışına uygun olmayan istek ve taleplerini yerine getiren ve hatta imkanları ölçüsünde hala başta suça sürüklenen çocuk ve kardeşine iyi bir annelik yapabilmek adına elinden geleni yapan müteveffaya karşı gerçekleştirilen eylemler dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır" denildi.

Olay, 24 Kasım 2023'te saat 18.00 sıralarında Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez eski eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin, kendisini çağırması üzerine evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. O dönem 16 yaşında olan Doğukan D., kapıyı kilitleyip annesini darbederek bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., 1 gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

'KAN TAHLİLİNDE D VİTAMİNİ DEĞERİM YOK'

İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan 1 gün önce spor salonunda başının döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçlarını alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi. Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi:

"Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BOYNUNDA 3 FARKLI KESİ VARMIŞ

İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin, emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

24 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Doğukan D., 2 Temmuz'da 5'inci kez Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Doğukan D., avukatları ve yakınları katıldı. Doğukan D.'nin, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen akıl sağlığına ilişkin rapor okundu. Raporda, "Fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu TCK 32'nci maddesi kapsamında bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine Doğukan D., "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, takdiren indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verip, Doğukan D.'yi 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Doğukan D.'ye verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, "Yargılamaya konu somut olay değerlendirildiğinde; alınan tanık ifadelerinden ve olayın gelişiminden suça sürüklenen çocuğun uzun zamandan beri başta annesi olan müteveffaya kötü davrandığı, ayrıca gerek olaydan önce gerek olay sırasında gerekse de olaydan sonra pişman olmadığı açıktır. Yine suça sürüklenen çocuk tarafından kendisine karşı gerçekleştirilen tüm suç ve haksız fiil teşkil eden eylemlerini bir nevi tolere eden, suça sürüklenen çocuğun bir çok zorlayıcı ve başka yerde kalması gibi hayatın olağan akışına uygun olmayan istek ve taleplerini yerine getiren ve hatta imkanları ölçüsünde hala başta suça sürüklenen çocuk ve kardeşine iyi bir annelik yapabilmek adına elinden geleni yapan müteveffaya karşı gerçekleştirilen eylemler dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğukan D.'ye 24 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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