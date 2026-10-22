Anne karnında 'yaşamaz' denilen Kader Dilek Erduran 34 yaşında: Bu bir engel değil, yaşam şekli - Son Dakika
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Anne karnında 'yaşamaz' denilen Kader Dilek Erduran 34 yaşında: Bu bir engel değil, yaşam şekli

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Anne karnında \'yaşamaz\' denilen Kader Dilek Erduran 34 yaşında: Bu bir engel değil, yaşam şekli
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Serebral palsi ile doğan Kader Dilek Erduran, doktorların yüzde 1 yaşama şansı verdiği bebeklikten 34 yaşına ulaştı. Annesinin gebeliği sürdürmesiyle dünyaya gelen, 45 gün kuvözde kalan ve 5 yaşına kadar konuşamayan Samsunlu kadın, terapiyle kendini ifade etmeyi öğrendi. Şimdi bitki ve çiçek ekimi kursuna devam ediyor.

SAMSUN'da yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Kader Dilek Erduran (34) için doktorlar 'yaşamaz' dedi. Doğumunun ardından 45 gün kuvözde kalan ve 5 yaşına kadar konuşamayan Erduran, 10 yıldır takı yapımından farklı el sanatlarına kadar birçok kursa katılıyor.

Samsun'da küçük yaşta babasını kaybeden, annesiyle birlikte yaşamını sürdüren serebral palsi hastası Kader Dilek Erduran için doktorlar, anne karnındayken yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söyledi. Annesi, doktorların uyarılarına rağmen gebeliği sonlandırmayı kabul etmedi. Beyninin bazı bölümlerinin oksijensiz kalması nedeniyle etkilendiğini belirten Erduran, 5 yaşına kadar konuşamadığını, yoğun terapi ve eğitim sürecinin ardından kendisini ifade edebildiğini anlattı. Çocukluğundan beri fizik tedavi gören Erduran, yaklaşık 10 yıldır sosyal hayatta daha fazla yer bulmak için takı yapımından farklı el sanatlarına kadar birçok kursa katılıyor. Erduran, son olarak kendi talepleriyle bitki, toprak ve çiçek ekimi kursuna başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler programında eğitim görürken 5 yıl önce öğrenimine ara veren Erduran, ilerleyen dönemlerde yeniden üniversite sınavına girmeyi planlıyor.

ANNESİ GEBELİĞİ SONLANDIRMAYI KABUL ETMEDİ

Doğuştan serebral palsi beyin felci hastası olduğunu belirten Kader Dilek Erduran, "Doktorların yüzde 1 yaşama şansımın olduğunu söylemiş. Anne karnındayken 'yaşamaz' demişlerdi. Doğuşta 45 gün kuvözde kalmam sonucu hayata tutunmak için resmen inatlaşmışım. Beni aldırmayı annem istememiş. 'Yaşarsa da kaderim, ölüm varsa da almayın' demiş. 34 yıldır da annemle birlikte yaşıyoruz. Babam ben 45 günlükken vefat etmiş. Bana annem bakıyor. Hiçbir zaman da beni sosyal alanlardan kısıtlamamıştır. Hatta benden fazla inat etmiştir. 'Anne bıkmıyor musun, hiç pes etmiyor musun' dediğimde, benden fazla sabır göstermiştir. Benim düşmeme, psikolojik olarak geriye çekilmeme de izin vermemiştir. Ben 5 yaşına kadar da hiç konuşamamışım. Beynimin birçok kısmı oksijensiz kalması nedeniyle etkilenmiş. Ama yoğun bir terapi ve öğrenim sürecinden sonra fazla bir şey kalmadı. Yoksa 5 yaşına kadar konuşmamışım" diye konuştu.

10 YILDA TAKIDAN TOPRAĞA HER KURSA KATILDI

Yaklaşık 10 yıldır birçok kurslara katıldığını ifade eden Erduran, "Okulumu bitirdikten sonra 'sosyal hobi kursları olsun' diye, eve kapamamak adına yaklaşık 10 yıldır buradayım. 10 yıl süre zarfında takı kursuna kadar her şeye katıldım. Şu anda da bitki, toprak ve çiçek ekimi kursundayız. Bu kursu biz kendimiz talep ettik. Çünkü psikolojik olarak 'biraz daha rahatlayalım, biraz daha toprakla uğraşalım, negatif enerjimiz varsa da onları atalım' diye. Burası bizim için aynı zamanda sosyal bir aktivite alanı oluyor" diye konuştu.

TEKERLEKLİ SANDALYE BİR PRANGA DEĞİL

Doğuştan beri fizik tedavi gördüğünü belirten Erduran, "Artık fizik tedaviden biraz sıkıldım. 34 yıldır hiç bırakmadan, bebekliğimden beri fizik tedavimi görünce sıkıldım. 2-3 senedir de tedavi görmüyorum. Benim zaten rahatsızlığım iyileşebilecek bir rahatsızlık değil. Beyin felci olduğu için kalıcı bir hastalık. Ama size şunu söyleyeyim. Engelli olmasam, işin iyi tarafından baktığınızda belki farklı bir yaşantım olacaktı. Belki dışarıdaki kötü alışkanlıklara bulaşacaktım. Nereden baktığınız önemli. İsteyen 'engelim var' diye hayata da küsebilir. Ama ben bunu asla tercih etmedim. Tabii ki bizim de yaşadığımız zorluklar var. Çok da kolay bir hayatımız yok ama birçok alanda bakış açışı önemli. Bu bizim için artık bir engel değil, yaşam şekli. Sizlerin nasıl ayağınız belli uzunluktaysa bu da benim ayağım böyle. Benim için tekerlekli sandalye bir pranga değil" dedi.

Engelli vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Erduran, "Öncelikle engelli vatandaşlar hiçbir zaman evde kapalı kalmasınlar. Kendilerine olan bakış açıları, çevrelerinin de onlara karşı olan ön yargılarını kırıyor. Ben birçok sorun yaşadım. Otobüse binerken, tramvayda. Ama her zaman dediğim şey şu; biz sağlıklılara da birçok şeyi öğretme nezdinde avantajlarımız var. Önce kendinizi kabullenin. Kabullenmediğiniz sürece hiçbir şeyi aşamazsınız. Büyüklerimizden de şunu istiyorum, bir engelli gördüklerinde, 'Allah yardımcımız olsun, nasıl oldu' gibi davranmaları, acınası bakışlarını istemiyoruz. Benim daha önce de sosyal sorumluluk projelerim oldu. Kaynaşma eğitimi üzerine. Birçok alanda varım ve elimden geldiğimce ve sağlığım el verdiğince de olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Anne karnında 'yaşamaz' denilen Kader Dilek Erduran 34 yaşında: Bu bir engel değil, yaşam şekli - Son Dakika
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