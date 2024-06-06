Dokuma Atlası ve Dokuma Tezgahının Ardındaki Kadınlar sergileri ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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Dokuma Atlası ve Dokuma Tezgahının Ardındaki Kadınlar sergileri ziyaretçilerle buluştu

Dokuma Atlası ve Dokuma Tezgahının Ardındaki Kadınlar sergileri ziyaretçilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Doğu Halıları Konferansı kapsamında düzenlenen 'Dokuma Atlası' ve 'Dokuma Tezgahının Ardındaki Kadınlar' sergileri, The Marmara Taksim'de ziyaretçilerle buluştu. Sergilerde, Türk halı ve kilim dokuma geleneğinin geleceğine sahip çıkma ve koruma önemi vurgulanırken, sergide yer alan dokumalardan elde edilecek gelirle Hatay'da bir dokuma atölyesi kurulması hedefleniyor.

06.06.2024 21:55
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"Dokuma Atlası" ve "Dokuma Tezgahının Ardındaki Kadınlar" sergileri The Marmara Taksim'de ziyaretçilerle buluştu.

Sergiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı desteğiyle İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ev sahipliğinde 15'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (International Conference on Oriental Carpets - ICOC) kapsamında düzenlendi.

İçerisinde fuarın da yer aldığı etkinliğin açılışına, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ile halı ve kilim dokuma uzmanları, sanat tarihçileri, akademisyenler, koleksiyonerler katıldı.

"Gençleri bu işin içine çekmek için çalışıyoruz"

15. ICOC Türkiye Komite Başkanı Serra Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıllık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen konferansın sergi ve çeşitli etkinliklerle 9 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.

Geleneğin geleceğine sahip çıkma ve korumaya büyük önem verdiklerini dile getiren Oruç, "İstanbul Halı İhracatçıları Birliği olarak uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Gençleri bu işin içine çekmek ve halı dokuma geleneğinin uzun yıllar daha sürmesini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Oruç, etkinlik için "Geleneğin Geleceği (The Future of Tradition)" temasını seçtiklerini belirterek, "Aslında ICOC tarihinde de bu bir ilk. Herkes 200-300 yaşındaki halı ve tekstillerle ilgilenirken, biz bugünden 200 yıl sonraya nasıl bir antika bırakacağız sorusunu sorduk ve bunun cevaplarını arıyor olacağız. Genç uzmanlar konferansa dahil oldu. Katılımcılar arasında da yeni yüzler var. Bu herkes için heyecan verici bir durum." ifadelerini kullandı.

"Elde edilecek gelir, açılacak atölyeye fon sağlayacak"

İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler de "Dokuma Tezgahının Ardındaki Kadınlar" sergisinin Uşak'taki bir atölyedeki dokuyucuların üretimlerinden hazırlandığını aktararak, "14 dokuyucuya istediğiniz şekilde, istediğiniz deseni içinizden ne geçiyorsa dokuyun denildi. Zaten bu kilimin ruhuna uyuyor, kilim genelde doğaçlama dokunduğu için onlar da duygularını, içinden geçenleri dokumaya aktardılar." diye konuştu.

Dokuyuculara düşüncelerinin de sorulduğunu, verdikleri cevapların da sergideki panolarda ziyaretçilere sunulduğunu belirten Diler, "Bu dokumalardan elde edilecek gelirler, Hatay'da açılacak bir atölyeye fon sağlayacak." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin önemli bir halı ülkesi olduğunu vurgulayan Diler, "Anadolu topraklarında binlerce yıldır dokuma yapılıyor. Biz de en önemli kültürel, sanatsal zenginliklerimizden olan halıyı tekrar görücüye çıkaralım, dünyadaki bütün antika halı meraklılarını bir araya getirelim diyerek yola çıktık. Daha önce 2007'de İstanbul'da bir kez daha bu etkinlik gerçekleşmişti, bir defa daha burada gerçekleştirelim diye yetkilileriyle görüştük. Onlarla anlaşma sağlandıktan sonra yola çıktık." dedi.

Uşak'taki dokumacı kadınların ürettiği halı ve kilimler sergileniyor

Konferans boyunca "Dokuma Atlası" sergisi ile Londra ve Berlin'in ardından ana yurduna dönen "Dokuma Tezgahının Ardındaki Kadınlar" (Women Behind the Weave) sergileri, The Marmara Taksim'de görülebiliyor.

Christopher Farr markası tarafından düzenlenen sergi, Uşak'taki dokumacı kadınların ürettiği güncel halı ve kilimlerden oluşuyor. Sergide yer alan dokumalardan elde edilecek gelirle 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'da bir dokuma atölyesinin kurulması hedefleniyor.

Konferans programında ayrıca Türk İslam Eserleri Müzesi, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi ve Tophane-i Amire'de düzenlenen ana sergiler ile sanatçı Belkıs Balpınar'ın Anna Laudel Galeri'deki pop-up sergisi, VKV Büyükdere Evi'nde Josephine Powell koleksiyonundan bir seçki ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Anas Al Akhoann ve Sandre Blake koleksiyonundan eserlerin bulunduğu sergiler de yer alıyor.

Kaynak: AA

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