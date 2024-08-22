Avukatları mahkemeye dilekçe verdi! Seçil Erzan'dan Fatih Terim'in İfadesi sonrası sürpriz hamle - Son Dakika
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Avukatları mahkemeye dilekçe verdi! Seçil Erzan'dan Fatih Terim'in İfadesi sonrası sürpriz hamle

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Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında bir gelişme daha yaşandı. Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde 'müşteki' sıfatıyla ifade vermesine Erzan'ın avukatı tarafından itiraz edildi. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Terim'e kapalı duruşma yapılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

22.08.2024 17:17  Güncelleme: 19:28
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" diye bilinen dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan, Fatih Terim'in müşteki olarak alınan ifadesinin ardından sürpriz bir hamle yaptı. Erzan'ın avukatları Terim'in ifadesinin usule aykırı alındığını öne sürerek itirazda bulundu.

TERİM'İN İFADESİNE "USULE AYKIRI ALINDI" İTİRAZI

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine sanık Seçil Erzan'ın avukatınca verilen dilekçede, Fatih Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki olarak verdiği ifadenin usule aykırı alındığı öne sürüldü. Dilekçede, Terim'in ifadesinin alınması için yargılamayı yapan İstanbul'daki mahkemenin 10 Temmuz'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazdığı, Bodrum'daki mahkemenin de 17 Eylül'de duruşma yapma kararı aldığı, ancak bu duruşma tarihi beklenmeden 20 Ağustos'ta kapalı duruşmada ifade alındığı aktarıldı.

SORU SORMA VE SAVUNMA HAKKI TALEBİ ETTİ

Dilekçede, Terim'in ifadesinin önceden belirlenen tarih dışında, kapalı duruşmada alınması nedeniyle soru sorma ve savunma haklarının kısıtlandığı belirtildi. Bu nedenle tarafların katılımına açık, belirlenmiş bir tarihte yeniden ifade alınması talep edildi.

Avukatları mahkemeye dilekçe verdi! Seçil Erzan'dan Fatih Terim'in İfadesi sonra sürpriz hamle

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Avukatları mahkemeye dilekçe verdi! Seçil Erzan'dan Fatih Terim'in İfadesi sonra sürpriz hamle

SANIK ERZAN'IN 93 YILDAN 305 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Avukatları mahkemeye dilekçe verdi! Seçil Erzan\'dan Fatih Terim\'in İfadesi sonrası sürpriz hamle
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avukatları mahkemeye dilekçe verdi! Seçil Erzan'dan Fatih Terim'in İfadesi sonrası sürpriz hamle - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Denizci 80: enerciiiii çıktı seçilde çıksın 25 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: en boş haber bize ne 11 5 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: Fatih Fatih Fatih gizli ifade gizli mahkeme eee paralar nerde gizli anlatı 15 0 Yanıtla
  • Veysel Çelik: Seçil erzan serbest bırakılsın 5 1 Yanıtla
  • Volkan null: dolandırırken iyiydi yatsınlar yıllarca aklı başlarına gelsin 1 0 Yanıtla

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