44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi - Son Dakika
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44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

20.09.2024 20:01  Güncelleme: 20:06
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Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar hazır bulundu. Duruşmada, Gülnihal Çiçek'in de olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada, müştekilerin beyanları ve sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara karar açıklandı. Heyet, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

SAZAN SARMALI İDDİASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor. İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyordu.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatıldı. Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor

"SÖYLEMİŞTİM, TAHLİYE, ÇOK MUTLUYUM"

Mahkeme, hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Candan'ın, dosyadaki delilleri değerlendirerek tahliyesine karar verdi. Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi
Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi
44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi

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Son Dakika Güncel 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Emir Kozcu:
    Şaşırdık mı? Tabi ki hayır.Sagolasin Adal-Et 166 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Garibanin basina gelse bu tur seyler yemin ediyorum yirmi yilda cikamaz, yaziklar olsun hepinize 146 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bütün dolandırıcılar çıkmış oldu 134 1 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Paran varsa suç işleyebilirsin kanka 115 1 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Artık zengin olmak şart oldu. Nasıl olursan ol ama zengin ol. Sonra heryer Paris cuppa Cuppa. 101 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Aynı flim aynı adalet 86 0 Yanıtla
  • ceysu:
    Adalet Mülkün Temelidir... Noktaa 73 8 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ak adalaet para varsa adalet yoksa mapıset 54 4 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Tahliye mi .! 55 2 Yanıtla
  • Okan:
    madem sucsuzdular niye icerdeydiler 56 0 Yanıtla
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