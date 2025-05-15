Dolmabahçe'de Beklenen Rusya-Ukrayna Buluşmasına Yabancı Basından Yoğun İlgi

(İSTANBUL) Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, Mart 2022'den sonra bir kez daha İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Moskova ile Kiev arasında 3 senenin ardından gerçekleşecek görüşmenin Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi toplantı salonunda olacağı belirtildi. Heyetler henüz Dolmabahçe'ye gelmedi. Görüşmeler için yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu Dolmabahçe'de bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, Mart 2022'den sonra bir kez daha İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Moskova ile Kiev arasında 3 senenin ardından gerçekleşecek görüşme için heyetlerin Dolmabahçe'ye gelmeleri bekleniyor. Heyetlerin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da gerçekleşen görüşmeden çıkan sonuca göre Dolmabahçe'ye geleceği belirtiliyor.

Basından yoğun ilgi

Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra, aralarında Japonya, İngiltere, Kazakistan, İsveç, İspanya, Danimarka, Hollanda, Fransa'dan gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren, görüşmenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi kapısında beklemeye başladı.