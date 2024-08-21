Bilge Sitesi Davası: MHP\'li Belediye Başkanı ve 3 Kamu Görevlisi Hakkında Dava Açıldı

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi'yle ilgili dönemin MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve 3 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. ANKA Haber Ajansı, Kara ve diğer şüphelilerin ifadesine ulaştı. Kara, "Osmaniye'nin proje tarihinde afet bölgesi kapsamında olmadığını ve kendisinin de imar müdürü olarak kontrol sorumluluğunun tamamen evrak üzerinden yapılan bir görev olduğunu, bunun dışında projenin ve yapının ilgili yönetmeliklere uygun tamamlanması noktasında sahada ve yerinde bir kontrol sorumluluğunun olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini" beyan etti. Diğer sanıklar ise "Sorumlu kişilerin kim olduğunu bilmediklerini ve teknik bilgilerinin olmadığını" belirtti. Bilge Sitesi'nde annesi ve babasını kaybeden Mustafa Canbolat, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Asıl suçlular hakkında dava açılmasını olumlu karşılıyoruz. Belediye başkanlığı bittikten sonra soruşturma açılabilen Kadir Kara ve diğer şüphelilerin gerekli cezayı almalarını talep ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de bulunan Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Bilge Sitesi davası kapsamında; söz konusu yapının mimari ve betonarme projesinin o dönem Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli personel konumunda bulunan şüpheliler eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant tarafından onaylandığı tespit edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin kamu görevlisi olması nedeniyle 19 Haziran 2023 tarihinde Osmaniye Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Osmaniye Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede ise 20 Eylül 2023 tarihinde şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildi. Bu kararın ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

ANKA kamu görevlisi şüphelilerin ifadesine ulaştı

Kara ve 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izninin verilmesinin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu ve dava açıldı. Bu kapsamda Kara ve diğer şüphelilerin ifadesi alındı. ANKA Haber Ajansı, o ifadelere ulaştı.

MHP'li Kara: İmar müdürü olarak kontrol sorumluluğum tamamen evrak üzerinde, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum

MHP'li Kara ifadesinde özetle, "Bilge sitesi A Blok sayılı apartmanın deprem sebebiyle yıkılmasına yönelik olarak Osmaniye İlçe Belediye Başkanlığı'nda İmar Müdürü olduğu dönemde İmar Müdürü olarak, ruhsat alınması amacıyla belediyeye verilmiş olan dokümanların ve ilgi eklerinin eksiksiz olması ve ruhsat onayı için verilen bu dokümanların tam olması hasebiyle mimari ve statik projelerin tarafınca imzalandığını, Osmaniye proje tarihinde afet bölgesi kapsamında olmadığını ve kendisinin de imar müdürü olarak kontrol sorumluluğunun tamamen evrak üzerinden yapılan bir görev olduğunu, bunun dışında projenin ve yapının ilgili yönetmeliklere uygun tamamlanması noktasında sahada ve yerinde bir kontrol sorumluluğunun olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, hakkında takipsizlik kararı verilmesini, takdir aksi yönde ise diğer şüphelilerden dosyanın tefrik edilerek soruşturmaya devam olunmasını talep ettiğini" beyan etti.

"Sorumlu kişilerin kim olduğunu bilmiyorum"

Şüphelilerden Sevinç Ayşe Argun ifadesinde, "Kendilerinin sorumluluk alanının binanın olay tarihindeki imar mevzuatına kanun ve yönetmeliklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek olduğunu, binanın o dönemin mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırıldığını, ancak binanın

betonarme ve statik projelerinden tamamen fenni mesul sorumlu ve denetleyecek kişi olduğunu, ayrıca bu bina ile ilgili olarak ön inceleme raporundaki beyanlarını aynen tekrar ettiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" beyan etti.

Şüpheli Hülya İnan ise ifadesinde, "Yıkılan binadaki sorumluluğunun sadece binanın yapı ruhsatının hazırlanmasındaki katipliği olduğunu, başkaca bir sorumluluğunun olmadığını, sorumlu kişilerin kim olduğunu bilmediğini" söyledi.

"Teknik bilgim yok"

Şüpheli Mustafa Nalbant da ifadesinde, "Kendisinin herhangi bir teknik bilgisinin olmadığını, mühendis, mimar veya tekniker olmadığını, ruhsatları sadece ruhsat dosyasındaki bilgilere göre doldurduğunu, proje inceleyecek bilgi, yetki ve mesleki tecrübesinin olmadığını, ruhsatta yer alan imzasının düzenleyen kısmında yer aldığını, imzasının bulunmuş olduğu yapı ruhsatı belgesine teknik personel olarak değil ruhsatı fiziki olarak düzenleyen ve dolduran olduğunu, buradaki görevinin ruhsat verilmesi için gerekli evrakların eksiksiz olup olmadığının kontrolünün

yapılmasından ibaret olduğunu, projelerde herhangi bir imzasının olmadığını" beyan etti.

Mahkeme heyeti; binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un "Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan tutuklu olarak yargılandığı dosya ile MHP'li Kara ve 3 kamu görevlisinin bulunduğu ilgili dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Kara ve diğer 3 isim ise "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanacak. Kara ve diğer kamu görevlisi şüphelilerin 16 Ekim 2024 tarihindeki duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"Asıl suçlular hakkında dava açılmasını olumlu karşılıyoruz"

Bilge Sitesi'nde annesi Lütfiye ve babası Ahmet Canbolat'ı kaybeden Mustafa Canbolat, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Biz 1,5 yıldır bunun mücadelesini veriyorduk. O binada 105 canımızı yitirdik. Asıl suçlular hakkında dava açılmasını olumlu karşılıyoruz. O binaya imar izni veren dönemin imar müdürü olan ve 6 Şubat'ta da dönemin Osmaniye belediye başkanı olan suçlu olmasına rağmen belli kesimler tarafından kollandı. Belediye başkanlığı bittikten sonra soruşturma açılabilen Kadir Kara ve diğer şüphelilerin gerekli cezayı almalarını talep ediyoruz."