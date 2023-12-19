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DP Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt: 'Milyonlarca emekli geçinemiyor, sizin konuştuklarınıza bak' - Son Dakika
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DP Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt: 'Milyonlarca emekli geçinemiyor, sizin konuştuklarınıza bak'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Tarım Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'nın söz verilen atamaları ve çözümleri gerçekleştiremediğini belirterek, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Enginyurt, hayvan üreticilerinin ve çiftçilerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, halkın bütçesi olmayan bütçeyi reddettiklerini söyledi.

DP Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt: \'Milyonlarca emekli geçinemiyor, sizin konuştuklarınıza bak\'
19.12.2023 - 00:33,
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu'nda; "Şu an bizi dinleyenler diyor ki, 'Tarım Bakanı, on binlerce ziraat ve gıda mühendisi, veteriner senden atama sözü duymak istiyordu' duyamadı. Ulaştırma Bakanı, yüz binlerce insan taşeron olarak çalışıyor, karda kışta mücadele ediyor, bir söz duymak istiyordu, duyamadı. Şu an ekranları başında olanlar bizi seyrederken diyor ki, 'Milyonlarca emekli, biz yedi bin beş yüz lirayla geçinemiyoruz, sizin konuştuklarınıza bak' diyor. Hayvan üreticisi hayvanını sattı. Çiftçi icralık oldu. Bir günden 17 yıl kaybetmiş vatan evladı, 2041'de emekli olacağının gözyaşı içerisinde bu Meclis'ten bir umut bekliyor ama sizden hiçbir ses yok" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, şunları söyledi:

"Kusura bakmayın sayın bakanlar sizi dinlerken aslında çok duygulandım çünkü Bay Kemal'in yirmi bir yıllık iktidarından sonra, CHP'nin yirmi bir yıllık kötü yönetiminden sonra öyle güzel tablolar anlattınız ki mutlu olmamak elde değil. Ne olur üç ayda bir gelin.

"BİR GÜNDEN 17 YIL KAYBETMİŞ VATAN EVLADI, 2041'DE EMEKLİ OLACAĞININ GÖZYAŞI İÇERİSİNDE BU MECLİS'TEN BİR UMUT BEKLİYOR AMA SİZDEN HİÇBİR SES YOK"

Şu an bizi dinleyenler diyor ki, 'Tarım Bakanı, on binlerce ziraat ve gıda mühendisi, veteriner senden atama sözü duymak istiyordu' duyamadı. Ulaştırma Bakanı, yüz binlerce insan taşeron olarak çalışıyor, karda kışta mücadele ediyor, bir söz duymak istiyordu, duyamadı. Şu an ekranları başında olanlar bizi seyrederken diyor ki, 'Milyonlarca emekli, biz yedi bin beş yüz lirayla geçinemiyoruz, sizin konuştuklarınıza bak' diyor. Hayvan üreticisi hayvanını sattı. Çiftçi icralık oldu. Meraları büyükşehire teslim ettiniz. Onları da şimdi Milli Emlak'a verdiniz. Milli Emlak köyleri satıyor, sadece seyrediyorsunuz. O köylüler, 'Bizim tarlalar ne olacak' diyor. Bir günden 17 yıl kaybetmiş vatan evladı, 2041'de emekli olacağının gözyaşı içerisinde bu Meclis'ten bir umut bekliyor ama sizden hiçbir ses yok. Uzaya gidiyorsunuz Sayın Bakan, yolunuz açık olsun ama Fatsa İslam Dağı'ndan Korgan'a giden yol 9 kilometre, 10 yıldır yapılmadı. Ordu'nun Sapdere diye yirmi üç tane köyünün yoluna tek bir kazma vurulmadı. Ordu, Çambaşı turizmin cenneti haline geldi. Her sene taşeron iflas ediyor ama sizi dinlerken kendimizden mahcup olup utanıyoruz. 'Bunlar ne güzel yapmışlar da biz göremedik' diyoruz.

Dolayısıyla biz sizden güzel şeyler duymak isterken siz, hayalleri sundunuz. Dolayısıyla bu bütçe halkın bütçesi değil. Bu bütçe hakikaten milletin bütçesi değil. Bu bütçe zenginlerin bütçesi. Bu bütçe tefecilerin bütçesi. Bu bütçe zalimlerin, rantçıların bütçesi. Dolayısıyla milletin olmayan bu bütçeyi reddediyoruz.

"ALLAH'IN GAZABI ZALİMLERİN ÜZERİNE OLSUN"

Adı Hasan Bitmez, dava adamı, yiğit yürekli. Filistin için yüreği yanan, Gazze için ağlayan. O vatan evladı burada size dedi ki, 'Tarih yazmasa da insanlık yazacak. İnsanlık yazmasa da Allah'ın gazabı muhakkak sorulacak' dedi ve burada hakkı yere düşürmemek için yere düştü ve içinizden biri dedi ki, 'Allah'ın gazabı böyle olur.' Bir dava adamına, bir babaya, bir vatan evladına ve Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşına 'Allah'ın gazabı böyle olur' diyen bu vicdansızı ne hala ortaya çıkardınız ne söylüyorsunuz. Ruhu şad olsun. Ben onun yerine haykırıyorum. Allah'ın gazabı zalimlerin üzerine olsun."

Kaynak: ANKA
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Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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