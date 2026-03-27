Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir

27.03.2026 20:40
KKTC'de düzenlenen Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu'na akademi, siyaset ve iş dünyasından isimler katılırken, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur da konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında Kuzey Kıbrıs'ın önemine dikkat çeken Teymur, KKTC'nin Doğu Akdeniz'in yeni teknoloji üssü olabileceğini, bunun sadece potansiyelle değil, somut politika adımlarıyla mümkün olacağının altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu”, akademi, siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğiyle Gazimağusa’da gerçekleştirilen forumda, bölgenin jeopolitik ve ekonomik geleceği çok yönlü olarak ele alındı.

DR. EKREM TEYMUR: KKTC, BİR TEKNOLOJİ MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur da forumda konuşmacı olarak yer aldı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu başta olmak üzere çok sayıda akademisyen, milletvekili ve sektör temsilcisi aynı platformda buluştu.

Dr. Ekrem Teymur

Arif Ekşi koordinasyonunda gerçekleşen forumda; enerji, ekonomi ve hukuk başlıkları öne çıkarken, Dr. Ekrem Teymur, yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de bir teknoloji merkezi haline gelebileceğine dikkat çekti.

"SOMUT POLİTİKA ADIMLARI ŞART"

Teymur, bu dönüşümün yalnızca potansiyelle değil, somut politika adımlarıyla mümkün olacağını vurgulayarak, özellikle Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin uluslararası bir teknoloji üssüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca KKTC’ye özgü kripto varlık ve Web3 düzenlemelerinin hayata geçirilmesinin, finansal engelleri aşmada kritik rol oynayacağını belirtti.

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BÖLGEYE ÇEKİLMELİ"

Konuşmasında insan kaynağına da dikkat çeken Teymur, dijital göçmen ve startup vizeleriyle nitelikli iş gücünün bölgeye çekilmesinin önemine değindi. Üniversite–özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesiyle sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin kurulabileceğini söyledi.

KKTC’nin mevcut avantajlarına da işaret eden Teymur, “Üniversiteler, genç nüfus ve coğrafi konum bu dönüşüm için yeterli. Asıl mesele, doğru politikaların zamanında hayata geçirilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Forumda yapılan değerlendirmeler, Doğu Akdeniz’in enerji, teknoloji ve veri ekseninde yeniden şekillenen küresel dengelerde önemli bir rol üstlenebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

