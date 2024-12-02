Dr. İsmail Bozkurt İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Dr. İsmail Bozkurt İçin Anma Töreni Düzenlendi

Dr. İsmail Bozkurt İçin Anma Töreni Düzenlendi

Şişli Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt'un kalp krizi sonucu vefatının ardından Etiler'de düzenlenen anma törenine aile, sanatçılar ve hastane çalışanları katıldı. Bozkurt, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanına defnedildi.

02.12.2024 16:47  Güncelleme: 16:58
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ETİLER'de yürüyüş yaptığı sırada hayatını kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt için tören düzenlendi. Bozkurt'un ailesi ve yakınları gözyaşlarına törende boğuldu. 59 yaşında hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Kocaeli Hereke'deki aile kabristanına götürüldü.

Şişli Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Doktor İsmail Bozkurt Etiler'de evinin önünde yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bozkurt için Şişli Amerikan Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Anma törenine aile üyeleri, sanatçı Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi, Nükhet Duru, modacı Gülşah Saraçoğlu, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Bozkurt'un çalışma arkadaşlarıyla yakınları katıldı. Tören Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından görüntülerinden oluşan videonun izletilmesiyle başladı.

'BU KADAR POZİTİF BİR İNSAN GÖRMEDİM'

Törende konuşan Koç Healthcare CEO'su Doktor Erhan Bulutçu, "Onun en büyük ailesi gerçekten Amerikan Hastanesi'nin tüm çalışanlarıydı. Bazen birbirimize kızdığımız olurdu. Hemen hoşgörüyle gelir, bu sefer de affedelim derdi. Ben hayatımda bu kadar pozitif olan ve insan seven birisini tanımadım" dedi. Bozkurt'un ağabeyi Nejat Bozkurt ise, "İsmail sadece hastalarıyla ilgili değil ailesi olarak bizimle de çok ilgilenirdi. Mutlaka bir sıkıntımız olup olmadığını sorardı. Ben katıldığınız için hepinize ailem adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

'BENİM İÇİN BABA YARISIYDI'

Konuşmakta güçlük çeken İsmail Bozkurt'un yeğeni ise "Benim için baba yarısıydı. Hastane yönetimi sorduğu zaman duygularım çok karışık olduğu için önce istemeyeceğimi söyledim ama şunu toparlamak istiyorum. Amcam bir an önce hüzünlü havanın dağılmasını herkesin güçlü ve dimdik durmasını isterdi. Benim duygum iyi çok fazla iyiydi bu dünya için belki onun için şu anda aramızda değil. Hepinizden tek tek hakkınızı helal etmenizi istiyorum" cümlelerini kullandı.

'ONU KAYBETMEK ÇOK ACI'

Cenaze töreninde konuşan sanatçı Ajda Pekkan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Pekkan, "İnanılmaz bir durumdu. Onu geç tanıdım ama yıllardır sanki doğduğumuzdan beri tanıyor gibiydik. Ailesine ve hepimize o kadar yakındı ki herkesle tek tek ilgilenirdi. Çok seviyoruz onu çok sevdik. Bu kadar seveceğimizi hiç bilmiyorduk. Onu kaybetmek çok azı. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bozkurt'un cenazesi cenaze aracına konuldu. Bozkurt'un cenazesi dualar eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI

Dr. İsmail Bozkurt, için Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına aile yakınları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sanatçı Aşkın Nur Yengi, modacı Gülşah Saraçoğlu, Amerikan Hastanesi çalışanları ve ailenin yakınları katıldı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan modacı Gülşah Saraçoğlu, "Çok ağır çok acı. Hepimizin ailesinden biri gibiydi. Ben ağabeyimi kaybettim, canımı kaybettim. Hepimizin başı sağolsun. Çok yakındık. 15-16 senedir arkadaşlığımız vardı; çok uzun yıllara dayanıyor. O benim her şeyimdi. Çok derinden bir acı yaşıyorum herkes gibi. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu. İsmail Bozkurt'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kocaeli Hereke'deki aile kabristanına götürüldü.

Kaynak: DHA

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