DTSO Meclis Başkanı Nevin İl son yolculuğuna uğurlandı

(DİYARBAKIR) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden DTSO Meclis Başkanı Nevin İl'in cenazesi, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede 65 yaşında yaşamını yitiren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Nevin İl, son yolculuğuna uğurlardı. Nevin İl için bu sabah Yeniköy Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kadın örgütleri, STK temsilcileri, çok sayıda iş insanı ve sevenleri katıldı.

Törende, DTSO İş Kadınları Meclisi adına konuşan Sevim Vural, İl'in kadın hareketi, sivil toplum ve iş dünyasına bıraktığı mirası anlattı. Vural, Nevin İl'i birkaç cümleyle tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, onun yaşamı boyunca kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en önemli isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Vural, "Nevin abla tanıdığım en üretken, en çalışkan, en mücadeleci, kadınların varoluş mücadelesinde hiç pes etmeyen bir kadındı. Kadınların görünür olması, güçlenmesi ve yaşamın her alanında yer alması için hiç yorulmadan emek verdi. Onu birkaç kelimeyle anlatmak gerçekten çok zor" dedi.

"KADIN HAREKETİNİN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ"

Nevin İl'in 1990'lı yıllarda Jiyan Kürt Kadın Dergisi'nin kurucuları ve yazarları arasında yer aldığını hatırlatan Vural, Kürt kadın hareketi içerisinde uzun yıllar aktif çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Vural, gazetecilik yaptıktan sonra iş yaşamına atılan İl'in işçi olarak başladığı çalışma hayatında girişimci kimliğiyle kendi işletmesini kurarak birçok kadına örnek olduğunu ifade etti. Vural, Nevin İl'in kadınların ekonomik yaşamda örgütlenmesi için verdiği mücadeleyi de anlatarak, 2010 yılında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde katıldığı bir toplantıda kadınlara söz hakkı verilmemesi üzerine harekete geçtiğini belirtti.

"İŞ DÜNYASI İÇİN BÜYÜK KAYIP"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da İl'in vefatının Diyarbakır iş dünyası ve kadın hareketi açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Kaya, "Büyük bir değerimizi yitirdik. Özellikle kadınlar en önemli mücadele arkadaşlarından birini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Nevin İl'in DTSO tarihinde önemli bir ilke imza attığını vurgulayan Kaya, "143 yıllık Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarihinin ilk kadın meclis başkanıydı. Ancak onu önemli kılan sadece bu unvan değildi. Dört dönemdir odada görev yapan biri olarak söyleyebilirim ki görev süresi boyunca birçok ilke imza attı" dedi.

"İŞ KADINLARI MECLİSİ'NİN MİMARLARINDAN BİRİ OLDU"

Kaya, Nevin İl'in 2018 yılında Türkiye'de ilk olan Diyarbakır İş Kadınları Meclisi'nin kuruluşuna öncülük ettiğini belirterek, "Diyarbakır'da kurulduktan sonra çevre illeri kadın arkadaşlarıyla birlikte dolaşarak bu modelin tüm bölgede yaygınlaşması için yoğun emek verdi. Kadınların örgütlenmesi ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi için büyük mücadele yürüttü" diye konuştu.

"HASTALIĞINI HİÇBİR ZAMAN MAZERET ETMEDİ"

Nevin İl'in uzun süredir mücadele ettiği hastalığına rağmen çalışmalarını aksatmadığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün aramızdan ayrılmasına neden olan hastalığı o dönemlerde de vardı. Ancak hiçbir zaman bunu bir mazeret olarak görmedi. Gerek Meclis yönetiminde gerekse İş Kadınları Meclisi'nin gelişmesi için yürüttüğü çalışmalarda hastalığını öne sürmedi. Arkadaşlarıyla birlikte üretmeye, çalışmaya ve mücadele etmeye devam etti. Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve iş kadınlarının sivil toplumda daha güçlü yer alması için çok önemli emekler verdi. Hayatının merkezine bu mücadeleyi koydu."

"MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYEN BİR YURTSEVERDİ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Nevin İl'i "devrimci, yurtsever ve mücadelesinden hiç vazgeçmeyen bir kadın" olarak tanımladı. Nevin İl'in yıllar boyunca kente, kadın hareketine ve Kürt halkının meşru kimlik mücadelesine büyük emek verdiğini söyleyen Bucak, "Yurtsever bir feministti. Çok değerli bir yol arkadaşı, son derece mütevazı bir insandı. Birleştirici gücünü de bu mütevazı kişiliğinden alıyordu. Son enerjisine kadar toplantılarda, organizasyonlarda yer aldı. Hiç ön planda olmayı tercih etmedi; hep destekleyen, güç veren kişi oldu. Bugün burada kadınların ve toplumun ona gösterdiği sahiplenme, geride bıraktığı büyük izlerin en önemli göstergesidir" şeklinde konuştu.

KADINLAR TABUTU OMUZLADI

Konuşmaların ardından Nevin İl için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İl'in tabutu, kadınların omuzlarında dualar eşliğinde mezarlığa taşındı. Defin töreninin ardından İl ailesi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya taziyeleri kabul etti.