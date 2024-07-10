Düğün Salonunda Yeğenini Öldüren Muharrem Çiçek\'e 18 Yıl Hapis İstemi

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, düğün salonunda karşılaştığı yeğeni Hakan Aydın'ı (35) tabancayla vurarak öldüren Muharrem Çiçek'in (63) yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek sanığın 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapsini istedi.

Olay, 30 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Akrabasının düğününe katılan Muharrem Çiçek ile daha önce annesi ve kız kardeşiyle tartışması nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Hakan Aydın karşılaşınca tartışma çıktı. Çiçek, tartışma sırasında annesine küfretmekle suçladığı Aydın'ı yanındaki tabancayla vurup kaçtı. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın, kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muharrem Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çiçek hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Muharrem Çiçek, öldürülen Hakan Aydın'ın ailesi ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, maktulün husumet nedeniyle sanığa hakaret ve tehditte bulunduğu, sanığın da bu nedenle Aydın hakkında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Mütalaada, olay günü düğün salonunda Hakan Aydın'ın sanık Muharrem Çiçek'in yanına gittiği, aralarında konuştukları sırada Çiçek'in ruhsatsız silahla maktule 5 el ateş ederek öldürdüğü ifadeleri yer aldı. Savcı, maktulün olaydan yaklaşık 1 ay önceki hakaret ve tehdit eylemleri nedeniyle sanığın haksız tahrikin kendisinde yarattığı hiddetin etkisi altında bu eylemi gerçekleştirmesi ve maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında asgari oranda indirim yapılması gerektiğini belirtti. Savcı, üzerine atılı olan suçların sabit olduğunu, sanığın 'Kasten öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediğini belirterek 18 yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 3 yıla kadar hapsini istedi.

'CEZAYI HAK ETMİYORUM'

Mütalaa ile ilgili dinlenen tutuklu sanık Muharrem Çiçek, "İddia edilen cezayı hak etmiyorum. Kararı mahkemenin vicdanına bırakıyorum. Uzun yıllardır annem için mücadele verdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.