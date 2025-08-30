Düğünde Kalp Krizi: Nasih Beytekin Hayatını Kaybetti

Siirt'te kent merkezinde yer alan bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı. Yakınının düğününe katılan Nasih Beytekin (47), halay çektiği sırada fenalaştı. Çevredekilerin hava alması için salonun dışına çıkardığı Beytekin, yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beytekin, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beytekin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Beytekin, işlemlerinin ardından, Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi.
