Düğünde Kalp Krizi: Nasih Beytekin Hayatını Kaybetti

Siirt'te kent merkezinde yer alan bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı. Yakınının düğününe katılan Nasih Beytekin (47), halay çektiği sırada fenalaştı. Çevredekilerin hava alması için salonun dışına çıkardığı Beytekin, yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beytekin, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beytekin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

5 EVLADI YETİM KALDI

Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Beytekin, işlemlerinin ardından, Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi.