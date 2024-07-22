Dünya İnsan Dayanışma Derneği Bitlis'te 11. okulun temelini attı

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(ANKARA) - Dünya İnsan Dayanışma Derneği, Anadolu'da eğitime erişimi artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında 11'inci okulun temelini Bitlis'te attı. Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Bizim için her çocuk bir define. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir" dedi.

Yoksulluğun ve şiddetin eğitimle üstesinden gelinebileceği inancıyla toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirme, ruh sağlığı projeleriyle birey ve toplumu güçlendirme çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşu Dünya İnsan Dayanışma Derneği, "Dezavantajlı Bölgelerde Sürdürülebilir Eğitim" projesi kapsamında 11'inci köy okulunu açmaya hazırlanıyor.

Bitlis'in Yolalan ilçesinde faaliyete geçecek ve bölgede ikamet eden 240 köy çocuğunun eğitim alabileceği okulun temel atma töreni, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Elif Zırhlıoğlu ve Fatih Zırhlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan Dünya İnsan Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, şunları dile getirdi:

"Çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir"

" Afrika, Asya ve Anadolu'da açtığımız ilk ve ortaokullar ile yüzlerce çocuğu eğitime kazandırdık. Şimdi 11'inci okulumuzu Bitlis Yolalan'da açarak Yeni Mahalle, Düzköy, Boztepe, Kale, Çınarbaşı, Konaç, Yolalan merkez, Üçkardeş, Kavakdibi, Samanlı, Ören olmak üzere toplam 11 köyden çocuklarımızı eğitime ulaştıracağız. Bizim için her çocuk bir define, bu amaçla eğitime erişimin zor olduğu Anadolu kırsalında okullar yapmayı amaç edindik. Eğitimin, yoksulluğa, şiddete ve karanlığa karşı olan gücüne inanıyoruz. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir. Okul yaptığımız her yörede ayrıca gezici eğitim ekipleri kurarak köy köy dolaşıp çocuk ve yetişkinlere, özellikle çocuk istismarını ve erken yaş evliliklerini önleyici eğitimler veriyoruz. Amacımız sadece bilinçlendirmek değil, farklı mesleklerden gelen profesyonellerle çocuk ve ailelerine rol modeli ve ilham olmak."

Daha önce Hakkari, Ağrı, Erzurum, Van, Kars, Mardin ve Afrika'da da okullar açan derneğin başlıca faaliyetleri arasında Anadolu kırsalında köy okulları inşa etmek ve dezavantajlı çocuklara burs sağlamak, çocuğa yönelik istismarı ve erken yaş zorla evlilikleri önlemek için aile odaklı eğitimler vermek, toplumun hak ihlalleri ve travma konusunda farkındalığını arttırmak gibi başlıklar bulunuyor. Dernek, afetlerde ve kitlesel travmalarda insani ve psikolojik destek sağlıyor; Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri (UTÖMER) açarak travmaya maruz kalana ve maruz bırakana ücretsiz psikolojik destek imkanı sunuyor.