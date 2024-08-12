Dünyada Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika
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Dünyada Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. ABD'nin New Mexico eyaletinde 'Yerel Topluluklar Sanat Fuarı', eyalete bağlı Santa Fe kentinde 15 Ağustos'ta kapılarını sanatseverlere açacak. Fuarda Kuzey Amerika kıtası yerlilerinin kültürü, geleneği ve günlük yaşamını yansıtan sanatsal çalışmalar sergilenecek. Konserler, film festivalleri ve vizyona girecek filmler de haftanın etkinlikleri arasında yer alıyor.

12.08.2024 11:10
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

ABD'nin New Mexico eyaletinde "Yerel Topluluklar Sanat Fuarı", eyalete bağlı Santa Fe kentinde 15 Ağustos'ta kapılarını sanatseverlere açacak.

Fuarda Kuzey Amerika kıtası yerlilerinin kültürü, geleneği ve günlük yaşamını yansıtan sanatsal çalışmalar sergilenecek.

Konserler

Pop yıldızı Taylor Swift 15 ve 20 Ağustos'ta Londra'da, Paul McCartney 14 ve 15 Ağustos'ta Manchester'da, Coldplay 15 ve 18 Ağustos'ta Münih'te konser verecek.

AC/DC yarın Paris'te, 17 Ağustos'ta Dublin'de, Justin Timberlake 15 Ağustos'ta Amsterdam'da sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Metallica 16 ve 18 Ağustos'ta ABD'nin Minnesota eyaletinde sahne alırken Bruce Springsteen 15 ve 18 Ağustos'ta Pennsylvania'da, Red Hot Chili Peppers 17 Ağustos'ta Ohio'da izleyiciyle buluşacak.

Rock grubu Deep Purple ise ABD turnesi kapsamında 14 ve 15 Ağustos'ta Florida'da sahne alacak.

Film festivalleri

"Edinburgh Uluslararası Film Festivali", 15 Ağustos'ta İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da kapılarını sinemaseverlere açacak.

Bu yıl 77. kez düzenlenecek festivalde ABD'li film yapımcısı Thelma Schoonmaker ile söyleşi yapılacak.

Saraybosna Film Festivali, 16 Ağustos'ta Bosna Hersek'te başlayacak. Festivalde 54 film, farklı kategorilerde verilecek ödüller için yarışacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Uruguaylı yönetmen Fede Alvarez'in yazıp yönettiği korku ve bilim kurgu filmi "Alien: Romulus", Sean Wang'ın yazıp yönettiği komedi filmi "Didi" ve Austin Peters'ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi "Skincare" 16 Ağustos'ta ABD sinemalarında olacak.

ABD'li yönetmen Albie Hecht imzalı animasyon komedi "Ryan's World the Movie: Titan Universe Adventure", ünlü oyuncu Jean Reno'nun yeni filmi "My Penguin Friend", Kanadalı oyuncu Elliot Page'in yazıp başrolde oynadığı "Close to You", başrolde Jay Will ve Mary J. Blige'in yer aldığı "Rob Peace" ve Jason Raphael'in yazıp yönettiği "bUMS" filmleri de 16 Ağustos'ta ABD'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyada Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika

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