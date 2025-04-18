Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 35 yaşındaki eşi Cansu Tarak'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan 36 yaşındaki Uğur Tarak savunmasında, "Olaydan dolayı çok pişmanım aldatıldığım için tahrik oldum ben eşimi çok seviyordum" ifadelerini kullandı.

18.04.2025 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 çocuk sahibi Uğur Tarak ile eşi Cansu geçen yıl temmuz ayında Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi üzerindeki evlerinde tartıştı. Tartışmada Uğur Tarak, eşini bıçak darbeleriyle karın ve kollarından yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Olaydan bir süre önce Uğur Tarak'ın, sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün, ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün, ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz" şeklinde paylaşım yaptığı kaydedildi.

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

15 AYRI YERİNDEN BIÇAKLADI

Cinayetinden ardından tutuklanan Uğur Tarak hakkında Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Uğur Tarak'ın eşini 11'i öldürücü olmak üzere 15 ayrı yerinden bıçakladığı kaydedildi.

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

"KENDİSİNE YENİ BİR TELEFON VE HAT ALDIM"

Tarak, iddianamede yer alan savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Aramızda daha önceden herhangi bir husumet bulunmazdı. Adliyeye intikal eden bir olayımız da yoktu. Fakat bundan 1 ay önce eşimin telefonundan başka bir numaraya 'günaydın canım' diye mesaj gönderildiğini küçük kızım görmüş bana da gösterdi ben de kendisine durumu sordum. Kendisi bana herhangi bir açıklamada bulunamadı. Bu olay ile ilgili hiçbir şey demedi. Ben de o yüzden Cansu'nun annesini aradım gelip kızlarını almalarını söyledim. Onlar da gelip aldılar. Bu süreç içerisinde ben Cansu'ya boşanma davası açtım. Bu dava aldatmadan açıldı. Fakat bu esnada Cansu bana pişman olduğunu ve boşanmak istemediğini barışmak istediğine dair mesajlar attı hatta ben kendisine yeni bir telefon ve hat aldım. Kendisi benden bunları istemişti.

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

"ALDATILDIĞIM İÇİN TAHRİK OLDUM"

Kendisiyle bir süre konuştuk. Ben de yuvam yıkılmasın diye gidip kendisini aldım. Eve getirdim fakat evde bir şeyler düzgün gitmemeye başladı. Olay günü tartışmaya başladık. Bıçakla üzerime doğru geldi. Bende kendimi korumak için bıçağı Cansu'nun elinden aldım. Daha sonra nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde hatırladığım kadarıyla karin bölgesinden kendisi 1 kez bıçakladım. Bana söylediğiniz diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum. Arbede esnasında olmuş olabilir, sırtından bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay esnasında olayın vahametiyle bilincim bulanmış olabilir. Olaydan dolayı çok pişmanım aldatıldığım için tahrik oldum ben eşimi çok seviyordum."

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Tarak, öldürülen Cansu Tarak'ın annesi Nurcan Çimen, yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Tarak'ın savunmasını yapmasının ardından, tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

"KARŞI TARAF, İFTİRAYLA KENDİNİ KORUMA ÇABASINDA"

Duruşmanın ardından Cansu Tarak'ın ailesinin avukatı Berker Güzel, açıklama yaptı. Güzel, sanığın en üst sınırdan ceza almasını istediklerini belirterek, "Müvekkilin ve ailesinin isteği, sanığın en üst taktikten cezalandırılması. Var olmayan bir aldatma durumu varmış gibi gösterilip algı yaratılmaya çalışılıyor. Çabamız bunun yaratılmaması adına. Burada konuşmalarımız hep bunu kanıtlamak üzerine. Fakat tabii ki karşı taraf da farklı iddialarla, maalesef ki iftira mahiyetinde kalan iddialarla kendini koruma, haklı çıkarma çabasındadır. Bu konuda medyanın, kamunun desteğini beklemekteyiz" dedi.

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

"KIZIMI 15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ"

Tarak'ın annesi Nurcan Çimen, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum. Sebepsiz yere yavrumu vurdu. Adaleti bekliyorum. Türk Cumhuriyeti'ne sesimi duyurmak istiyorum. Ne olursun, müebbetle yargılanmasını istiyorum. Benim bir kızımı öldürdü. Canice, vahşice 15 bıçakla öldürüldü" diye konuştu.

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

"HİÇBİR KADIN ÖLÜMÜ HAK ETMİYOR"

Tarak'ın kuzeni Candan Topçu ise "Benim amcamın kızı oluyor Cansu Tarak. Eşi canice onu öldürdü. Hiçbir kadın ölümü hak etmiyor. Yeter artık, kadın cinayetleri artık dursun. Herkes sesimizi duysun. Hiçbir kadın ölümü hak etmiyor. Aldattı diyorlar, aldatma falan yok. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok, kanıt yok. Adalete sığınıyoruz, adaletimize güveniyoruz. Uğur Tarak'ın en ağır şekilde müebbet cezası almasını istiyoruz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Uzunköprü, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • özkan çetin:
    bir kere yakaladı mı ? orda bırakacaksın ,kadını erkeği yok 3 0 Yanıtla
  • Behzat:
    arkadaş anlaşarak evleniyoruz boşanmayı ne için başaramiyoruz. 1 0 Yanıtla
  • Fecri null:
    Akılı bir insan, karşı tarafın davranışlarına ve hal hareketlerine, giyim kuşmına bakarakta ne olduğunu anlayabilir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

23:57 Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
23:12 Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
23:04 ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 01:10:15. #7.12#
SON DAKİKA: Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement