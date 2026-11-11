Duran COP31'de iklim diplomasisinin küresel adalet meselesi olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Duran COP31'de iklim diplomasisinin küresel adalet meselesi olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Duran COP31\'de iklim diplomasisinin küresel adalet meselesi olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'daki COP31 panelinde iklim diplomasisinin dış politikanın parçası ve küresel adalet sorunu olduğunu belirtti. Duran, gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanı ve teknolojiye erişim ihtiyacına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "İklim diplomasisi, dış politikanın vazgeçilmez bir parçası ve aynı zamanda küresel adalet meselesi haline gelmiştir. Dünyanın ihtiyacı salt daha fazla vaat değil, bu vaatleri yerine getirecek siyasi iradedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Forward Thinking iş birliğinde, COP31 kapsamında Antalya'da ' Enerji, Tarım ve İklim Politikalarına Bütüncül Yaklaşım: Uluslararası İş Birliğiyle Dayanıklılığın Artırılması' başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, panelde yaptığı konuşmada enerji, tarım ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, bu alanlarda bütüncül politikalar geliştirilmesinin önemini vurguladı.

'ENERJİ PAHALILAŞTIĞINDA GIDA DA PAHALILAŞIR'

Dünya nüfusunun her geçen gün arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Geçtiğimiz yüzyılın büyük bölümünde, insanlığın en büyük hedefi daha fazla üretmek, daha hızlı büyümek ve daha yüksek refah seviyelerine ulaşmak oldu. Bugün dünya nüfusu 8 milyarı aşmış durumda. Tahminler, bu sayının yüzyılın ikinci yarısında da artmaya devam ederek nihayetinde 10 milyarı aşacağını göstermektedir. Bugün dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentsel alanlarda yaşamaktadır ve sanayileşme, insanların çalışma biçimini şekillendirmeye devam etmektedir. Enerji, kuşkusuz, gıda üretiminin her aşamasında gereklidir. Tarım; sulamadan hasada, işlemeden depolama ve taşımaya kadar güvenilir bir enerji arzına bağımlıdır. Enerji pahalılaştığında gıda da pahalılaşır" dedi.

Bütüncül bir yaklaşım içerisinde olunması gerektiğini belirten Duran, "Suyumuzu korumalı, toprağımızın verimliliğini muhafaza etmeli ve aynı anda 'üretim ve tüketim' biçimlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Sürdürülemez bir tüketim modeli üzerine sürdürülebilir bir gelecek inşa edemeyiz" diye konuştu.

'İKLİM DİPLOMASİSİ KÜRESEL ADALET MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR'

İklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerine de dikkati çeken Duran, "İklim diplomasisine büyük önem atfediyorum. İklim diplomasisi, dış politikanın vazgeçilmez bir parçası ve aynı zamanda küresel adalet meselesi haline gelmiştir. Ülkelerin iklim değişikliğine farklı oranlarda katkıda bulunduğunu biliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına, teknolojiye ve kendi kapasitelerini geliştirecek araçlara erişime ihtiyacı vardır. İklim eyleminin ülkeler arasındaki mevcut eşitsizlikleri derinleştirmemesini sağlamalıyız. Ülkelerin ulusal önceliklerine ve farklı kapasitelerine saygı gösteren adil uluslararası müzakerelere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'İNSAN HAYATININ VE ÇEVRENİN TAHRİP EDİLMESİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ'

Ara buluculuğun ve barışçıl çözümlerin teşvik edildiğinin altını çizen İletişim Başkanı Duran, şöyle konuştu:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir uluslararası sistemi kararlılıkla savunmaktadır. Küresel sorunlara yönelik diyaloğu, ara buluculuğu ve barışçıl çözümleri teşvik ediyoruz. Aynı anlayışı iklim diplomasisine de taşıyoruz. Barış ile çevre güvenliğinin yakından bağlantılı olduğunu da hatırlamalıyız. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım, bu gerçeğin acı bir hatırlatıcısıdır. Büyük insani acıların yanı sıra, altyapının ve doğal kaynakların tahrip edilmesi de ciddi çevresel sonuçlara yol açmaktadır. İnsan hayatının ve çevrenin tahrip edilmesine kayıtsız kalırken sürdürülebilir bir dünyadan söz edemeyiz"

'2053 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ'

"Biz insan hayatını kutsal kabul ederiz" diyen Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğayı kutsal bir emanet olarak görürüz. İsraftan kaçınmayı ahlaki ve dini bir sorumluluk olarak değerlendiririz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), kıyamet kopmak üzere olsa dahi elimizdeki fidanı dikmemizi öğütlemiştir. Bu anlayış, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma vizyonuna yön vermektedir. Ülkemiz, Paris Anlaşması'nı 2021 yılında onaylamıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. İlk İklim Kanunumuz geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiştir"

'TOPLUMUN DOĞRU BİLGİYE ERİŞİMİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bilgi kirliliğine dikkat çeken Burhanettin Duran, "Yıllar süren bilimsel araştırmalar, bir dakikadan kısa süren yanıltıcı bir videoyla itibarsızlaştırılabilmektedir. Karmaşık politika kararları, toplum tarafından henüz anlaşılmadan dezenformasyon kampanyalarının hedefi haline gelebilmektedir. İletişim Başkanlığı olarak toplumun doğru bilgiye erişimini korumak için çalışıyoruz. İklim meselelerinde medya ve dijital okuryazarlığı güçlendirmek amacıyla medya kuruluşları, akademi ve sivil toplumla iş birliği yapıyoruz. Antalya'da görüşmelerimizi sürdürürken, başarımızın asıl ölçütünün COP31 sonrasında neler başardığımız olacağını unutmamalıyız. Dünyanın ihtiyacı salt daha fazla vaat değil, bu vaatleri yerine getirecek siyasi iradedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Burhanettin DuranDiplomasiPolitikaAntalyaEkonomiEnerjiGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kendini eve kilitledi Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kendini eve kilitledi
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
Ünlü isimler Emine Erdoğan’la fotoğraf için sıraya girdi Kimler yok ki Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Tümer Metin’den İrfan Can Kahveci’ye olay sözler: G**ü yemedi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:26
Türkiye maçı öncesi Fransa’da Mbappe şoku
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:14
Arda Güler’in bu fotoğrafı gerçek mi Soyunma odasında ilginç an
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:19:10. #7.13#
SON DAKİKA: Duran COP31'de iklim diplomasisinin küresel adalet meselesi olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android