Düzce Belediye Başkanı Özlü\'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil

Türkiye'deki başıboş köpek sorununun çözümü için hazırlanan düzenleme komisyondan geçerken önümüzdeki günler ise Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı çalışmalarla örnek gösterilen Düzce Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Faruk Özlü katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yasanın sorunun çözümüne herhangi bir katkı sağlamadığını belirten Özlü, kimseye zararı olmayan sokak hayvanlarının da barınaklara alınmasına karşı olduğunu söyledi. Özlü mevcut yasada sorunların çözülebileceğini ancak belediyelerin ve bakanlığı görevini yapmadığını dile getirdi.

"HER İKİ KESİMİN DE İSTEKLERİNİ DİKKATE ALAN BİR ÇALIŞMA YAPILMALI"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Esasen bir yanlıştan bahsedeyim. Bütün sokak hayvanlarını tehdit olarak görmek yanlış bir düşünce. Çünkü bu ülkede hayvanseverler var hayvan sevmeyenler de var. Şimdi sadece hayvan sevmeyenlerin taleplerini isteklerini göz önünde alarak bir çalışma yapamayız. Devlet olarak aslında her iki kesimin de taleplerini her iki kesimin isteklerini dikkate alan onlara değer veren bir çalışma yapmamız gerekir. Bir yasa hazırlamamız gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile belediyelerin bu her iki kanunda da kendilerine verilen görevleri yapmamış olmalarıdır. Ne Tarım Bakanlığı üzerine düşen görevleri yaptı ne de belediyeler yaptı. Tabii kanunlarda verilen görevler yerine getirilmeyince popülasyon artmış oldu. Buradaki çözüm aslında problem uygulamada yasalarda bir sorun yok. Mevcut yasalar aslında sokak hayvanları sorununun çözülmesi için yeterli düzeyde. Sorun uygulamada.

"SOKAK HAYVANLARININ BARINAKLARDA TUTULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu tasarıda sokak hayvanlarının sahiplendirilinceye kadar barınaklarda muhafaza edilmesi ile ilgili bir madde var. Bu pratik olarak mümkün değil. Yani bu yasayı hazırlayan arkadaşlarımız 4 milyon sokak hayvanının hangi barınakta sahiplendirinceye kadar tutabileceğini düşünmeleri gerekir. Bakın bizim barınağımız örnek bir barınak ama kapasitesi 500 yani. Şöyle bir değerlendirme vardır şehirlerin nüfusunun yüzde 10'u kadar sokak hayvanı olabilir denir. Diyelim ki yüzde 5'i kadar şimdi düşünün Düzce'nin nüfusu 400.000 civarında yüzde 5'ini alırsak 20 bin sokak hayvanı eder. Yani bütün sokak hayvanlarına toplayıp bir barınakta bakmak muhafaza etmek rakamlara girdiğimiz zaman 20 bin sokak hayvanı ediyor. 20 bin sokak hayvanını Düzce için söylüyorum bir barınakta bakmak muhafaza etmek fiilen mümkün değil.

"BU YASANIN MEVCUT SORUNA ÇÖZÜMÜ YOK"

Dolayısıyla ben bu yasanın mevcut soruna çözüm olmadığı kanaatindeyim bunu. Gerçekten ilgili arkadaşlarımızla da söyledim. Çünkü pratiği yok. Burada yapılması gereken saldırgan olanların yani çocuklarımıza yaşlılarımıza zarar verme ihtimali kapasitesi riski olanların barınaklarda muhafaza edilmesi. Ancak bu şekilde pratik olarak yapılabilir. Düşünün Türkiye'de 4 milyon sokak hayvanı var. 4 milyon sokak hayvanının barınaklarda bakılması bunlar için yatırım yapılması gerçekten pratiği yok. Ben bu yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim. Pratiği olmayan bir yasa tasarısı mevcut soruna da çözüm getirici değil. Çünkü genelleme yapıyor şimdi size soruyorum. Bir sokak hayvanı mahallemizde köpekler vardır, sitelerimizde köpekler vardır. Şimdi kimseye bir zararı yok sempatik sevimli ona bakanlar da var. Şimdi kimseye zararı olmayan bir hayvanı niye alıp barınakta saklayalım, besleyelim. Bunun bir mantığı var mı? Yani bir cinsi bir ırkı topluca barınaklara hapsedip barınaklarda bunlara bakmayı öngören bir yasa tasarısının uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim. Bunu da ilgili arkadaşlarımla paylaştım ifade edeyim. Bu yasada sahiplendirmeye teşvik edici hiçbir şey yok. Ben isterdim ki bu yasada teşvik olsun. Beklerdim ki belediyeler sokak hayvanlarını sahiplenenlere su indirimi yapsın."