Düzce'de Afet İletişim Stratejileri Sempozyumu - Son Dakika
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Düzce'de Afet İletişim Stratejileri Sempozyumu

Düzce\'de Afet İletişim Stratejileri Sempozyumu

Düzce Üniversitesi'nde afet ve iletişim stratejileri sempozyumu gerçekleştirildi.

20.11.2024 15:16
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Afet, güvenlik ve iletişim stratejileri konuları, Düzce Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen sempozyumda ele alındı.

Düzce Valiliğince, Düzce Belediyesi ve DÜ işbirliğinde Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Selçuk Aslan, sempozyumun açılışında, afet dönemlerinde kamu yönetimi ve kamusal iletişimin önemine değindi.

Aslan, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok riskiyle mücadele ettiğine işaret ederek, "Olası her türlü afete karşı kamusal organizasyon olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun yanı sıra toplumu da bu risklere karşı hazır tutmak zorundayız. Bu hazırlıklar da iletişim stratejilerinden geçmekte. Afet yönetiminde olası riskleri iyi öngörüp önlem almak da atılması gereken ilk adımı oluşturuyor." dedi.

"Yerli ve milli terminaller geliştiriyoruz"

TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, "Afet Yönetimi, Koordinasyon, İletişim ve Haberleşme" başlıklı oturumda, uydu hizmetleri, bilişim ve afetlerde de yoğun şekilde kullanılan e-devlet hizmetlerinin TÜRKSAT tarafından verildiğini söyledi.

Demirel, TÜRKSAT'ın hem mobil hem de sabit olarak paydaşlarıyla yerli ve milli terminaller geliştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Afetlerde karasal altyapıların zarar görmesi nedeniyle aslında iletişimi bir şekilde havaya kaldırmanız gerekiyor. Bunun için de elinizde hazır ekipmanların olması çok önemli. Dolayısıyla geliştirdiğimiz bu terminaller, bunlara imkan tanıyor. Şu an jandarmanın, AFAD'ın sıklıkla kullandığı, sırtta taşınabilen 20-25 kilogram ağırlığında ve 5 dakika içinde kurulabilen terminaller, kurumlarımızda afet anında çok büyük kabiliyet geliştiriyor. Bunların dışında hava, kara ve denizde mobil çözümlerimiz var. Kendi terminallerimizle petrol aramalarından tutun İHA'larımızda, AFAD ve askeriyemizde çok ciddi olarak bu uydu haberleşme hizmetleri kullanılıyor."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde de TÜRKSAT olarak ilk günden itibaren sahada olduklarını dile getiren Demirel, "Bu terminalleri hem kurumlarımıza hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için oradaydık. Yaklaşık 1000 terminali sahaya intikal ettirdik ve depremden etkilenen illerde terminallerin kurulumlarını gerçekleştirdik. AFAD ile çok sıkı bir koordinasyon içinde çalışıyoruz ve yaklaşık 167 lokasyona VSAT terminali kurduk. Aynı zamanda devletimizin evrensel hizmet projesi kapsamında 36 uydu destekli mobil baz istasyonlarını da 6 Şubat depremlerinde kullandık." ifadelerini kullandı.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde sahip oldukları tüm teknolojiyle bölgede olduklarını söyledi.

Bugün itibarıyla Türkiye sathına yayılmış 3 bin 40 baz istasyonlarının bulunduğunu aktaran Kömürcü, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda 81 ildeki AFAD merkezlerine mobil baz istasyonları konumlandıracak güçteyiz. Hızlı saha kurulumu, ihtiyaca göre farklı yerlere taşınma, iletişim şebekelerini ayağa kaldırma gibi vazifeler yapabiliyoruz. Dolayısıyla biz Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da kurduğumuz mobil baz istasyonlarıyla aktif şekilde vazifemizi yerine getirmeye çalıştık. Aynı zamanda farklı merkezli karasal ağlar üzerinden siber güvenlikli bir şekilde farklı noktalardaki kamu kurumlarını birbirine bağlayacak durumdayız. Bir de İHA podumuz var, bunu uçan baz istasyonu şeklinde düşünebilirsiniz. Hava aracının yakıt tankının içine konuşlandırılmış bir baz istasyonu var. 20-25 bin fitten 20 saat süreyle 2,5 kilometrekare bir alanda afette, acil durumda ya da bir askeri operasyonda kurtarma ekiplerine iletişim sağlayabiliyoruz."

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Planları ve Tatbikatlar Dairesi Başkanı Yusuf Aysu "Afet Yönetimi ve Koordinasyon", TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy "Afet için AR-GE Çözüm Süreçleri", köşe yazarı Prof. Dr. Uğur Batı da "Afet Dönemlerinde Yürütülen İletişim Kampanyaları" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyum, diğer oturumların ardından bugün sona erecek.

Kaynak: AA

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