Çatıya çıkan komşu kızını kurtarmak isteyen 2 kişi düştü

14.09.2025 09:59
Düzce'de 16 katlı binanın çatısına çıkan komşularının kızı Merve Y'yi kurtarmaya çalışan 2 vatandaş, kaygan zeminde düşerek yaralandı. 2 yaralı hastanede tedavi altına alınırken çatıdan indirilen ve alkollü olduğu öne sürülen Merve Y. de sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Düzce'de Orhangazi Mahallesi 443. Sokak'ta yer alan 16 katlı binanın çatı katında korku dolu dakikalar yaşandı. Binanın 3'üncü katında oturan Merve Y. iddiaya göre alkol aldıktan sonra çatıya çıktı. Sesleri duyan genç kızın komşuları Muhammet B. ve Osman G.de çatıya koştu.

KURTARMAK İSTERKEN DÜŞTÜLER

Merve Y.'i kurtaran ikili çatıdaki kaygan zemin nedeniyle düşerek, yaralandı. Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatıdan indirilen Merve Y. de sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan, yaşanan kurtarma anları havadan dron ile anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA, İHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Düzce, Kaza, Son Dakika

10:38
