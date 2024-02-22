Düzce Üniversitesi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Konferansı\'na ev sahipliği yapıyor

Düzce Üniversitesi (DÜ), " İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı"na ev sahipliği yapıyor.
DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki Cumhuriyet Konferans Salonu'nda fiziksel sunumlar ve çevrim içi oturumlarla başlayan konferansta, çevre kirliliği, iklim değişiklikleri, afetler ve doğal kaynakların yitirilmesi gibi sorunlara dikkat çekilerek, çözüm yollarının tartışılması ve farkındalık kazandırmak hedefleniyor.
DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in himayesinde, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gedikli'nin koordinatörlüğünde düzenlenen programın paydaşları arasında Düzce Belediyesi, AFAD, Yunus Emre Enstitüsü, Japonya Wakayama Üniversitesi, Pakistan Comsats Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Filipinler Bangsamoro Türkiye Eğitim Akademisi ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yer alıyor.
Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla 2 gün sürecek konferansın açılış programına, paydaş kurum ve üniversitelerin temsilcilerinin yanı sıra DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Ali Öztürk ile Genel Sekreter Nihat Yıldız, DÜ fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğe dünya genelinden katılım sağlayan bilim insanları, özel kuruluşlar ve politika yapıcılar, çevre sorunlarına dair perspektiflerini paylaşmak ve gelecek için sürdürülebilir çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Konferansa çevrim içi bağlanan Rektör Sözbir, konferansın son derece kritik ve hayati konuları ele almak için fırsat sunduğunu belirterek, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının sadece günümüzü değil, gelecek nesilleri de derinden etkileyen meseleler olduğunu vurguladı.
Sözbir, DÜ'nün teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanarak çözümler üretmeyi ve sürdürülebilir gelecek inşa etmeyi amaçladığını anlattı.
Prof. Dr. Gedikli ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından DÜ tarafından gerçekleştirilen "Deprem Yönetimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nın, deprem yönetimi konusunda ilk bilimsel etkinlik olduğunu ifade ederek, konferansın daha kapsamlı ve uluslararası boyutlu program olduğunu vurguladı.
Bilim insanlarının ikinci gününde tebliğlerini sunacağı "İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Uluslararası İş Birlikleri Konferansı", üniversitenin YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı izlenebiliyor.
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