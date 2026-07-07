Ece Naz Macit'in Ölümü: Anne Adalet İstiyor - Son Dakika
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Ece Naz Macit'in Ölümü: Anne Adalet İstiyor

Ece Naz Macit\'in Ölümü: Anne Adalet İstiyor
07.07.2026 11:51
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Darıca'da öldürülen Ece Naz Macit'in annesi, adalet beklediğini ve sorumluların yargılanmasını istedi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde tabancayla başından vurularak öldürülen Ece Naz Macit'in (18) annesi Döne Macit, tutuklanan 3 arkadaşının da olayda parmağı olduğunu öne sürerek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yarın bir gün unutulacak. 3-5 gün konuşacaklar sonra unutulacak. Ne olacak? Bir hafta sonra başka bir genç. Bir ay sonra başka bir genç, bunun ardı arkası yok. Ben adalet istiyorum" dedi.

Olay, 29 Haziran'da öğle saatlerinde Darıca'ya bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Ece Naz Macit, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu evde tabancayla başından vuruldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Macit, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ece Naz Macit'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Macit'in evin mutfağında patates kızarttığı sırada arkasından tabancayla ateş edilerek vurulduğu belirlendi. Olay sırasında evde bulunan arkadaşları S.C.G. (19) ve Y.O. (19) isimli erkekler ile A.A. (17) isimli kız, polis tarafından gözaltına alındı. 3 şüpheli, ifadelerinde birbirini suçladı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'BENİM ÇOCUĞUMU YEDİLER'

Kızının ölümüne ilişkin konuşan Döne Macit, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Olay günü kızının arkadaşına gittiğini belirten Macit, "Bana kız kardeşimden, 'Ece bir kavgaya karışmış' diye haber geldi. Evden tam çıkarken oğlumun arkadaşları kapıda belirdi. Baktım, onlarda da bir tedirginlik var. 'Bir şey mi duydunuz?' dedim. Gözlerini kırptılar. 'Tamam Emir duymasın' dedim. Aşağı inince baktım, çok kalabalık vardı. O kalabalığı görünce ben daha da tedirgin oldum. Kötü bir şey olduğunu hissettim. Orada zaten dediler ki, 'Ece vurulmuş', yıkıldım. Ne desem ki? Şu an olayı tam başından anlatmanın da bir anlamı yok. Benim çocuğumu yediler. Ben adalet istiyorum. Devlet büyüklerimden, bütün yetkililerden adalet istiyorum. Gençleri ve çocukları öldürülenlerden destek bekliyorum. Daha nereye kadar? Canı sıkılan birini vuruyor. Bu kadar kolay mı? Bir hayat bu kadar kolay mı dünyaya geliyor? Kolay mı yetişiyor bir evlat? Neden buna bir dur diyen yok? Ben de şimdiye kadar izliyordum. Hep başkalarına üzülüyordum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yarın bir gün unutulacak. 3-5 gün konuşacaklar sonra unutulacak. Ne olacak? Bir hafta sonra başka bir genç. Bir ay sonra başka bir genç, bunun ardı arkası yok. Ben adalet istiyorum. Kimsenin yaptığı kimseye kalmasın. Bu kadar net" dedi.

'ÜÇ KİŞİNİN DE YARGILANMASINI İSTİYORUM'

Sanal medyadan olumsuz yorumlar geldiğini belirten Döne Macit, kızının arkadaş kurbanı olduğunu ifade ederek, "Bir de asılsız yorumlar yapıyorlar. 'Senin kızının misafirlikte ne işi vardı' diyorlar. Ben başıboş bırakmadım. Şimdiki gençlere söz geçmiyor. Herkes çocuk yetiştiriyor. O yüzden bilip bilmeden konuşmasınlar. Anne olarak da baba olarak da biz sorumluluğumuzu biliyorduk. Gayet de peşindeydik çocuğumuzun. Arkadaşa kurban gitti. Kendi gibi gördü çünkü benim kızım; saf, temiz bir kızdı. Çok iyi niyetliydi, güler yüzlüydü. Kimseye zararı yoktu. Kahkahası vardı ömre bedeldi. Gerçekten benim gibi canı yananların arkamda olup adaletin yerini sağlamasını, bir kişinin değil üç kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var. Benim çocuğum Azrail'in yanında geziyormuş, bilmiyormuş" diye konuştu.

'PATATES EVİME HARAM OLDU'

Kızının son anlarını düşündükçe acısının katlandığını anlatan Döne Macit, "Lütfen adaletinizi sağlayın. Kurban olayım, elinizi ayağınızı öpeyim sesimi duyun. Benim ciğerimin ateşi sönmüyor. Çocuğum rüyama girmeden 'Anne, iyiyim' demeden rahat olamıyorum. Çünkü benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartması kızartırken. Evime patates almayı bile düşünmüyorum. Patates evime haram oldu. O patates elinde gitti. Kızartırken, tezgaha dönükken arkasından silahla sıkmak nedir?" dedi.

'YAVRUMUN KANI YERDE KALMASIN'

Ağıt yakarak gözyaşı döken anneanne Hayriye Gazi ise "Yavrumun kanı yerde kalmasın. Dayanamıyorum. O benim bir tanemdi. Çiçeğimi aldı gittiler. Onun kanı yerde kalmasın, ne olur? Kurtarın yavrumu. Adalet yerini bulsun. Adalet istiyoruz biz" diye konuştu.

Diğer yandan Ece Naz Macit'ten geriye, bir arkadaşıyla şarkıya eşlik ettiği ve araç kullandığı anları sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler kaldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet, Güncel, Darıca, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ece Naz Macit'in Ölümü: Anne Adalet İstiyor - Son Dakika

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