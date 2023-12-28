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Ece Ronay'ın ifadesi: Eski eşim karanlık ilişkilere girdi - Son Dakika
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Ece Ronay'ın ifadesi: Eski eşim karanlık ilişkilere girdi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in karanlık ilişkilere girdiğini ve Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle ilişki kurmaya başladığını iddia etti.

28.12.2023 - 11:06,
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PENDİK ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir'e ait iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı. Ece Ronay hakimlikteki ifadesinde, "Mehmet'in yavaş yavaş, karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım" dedi.

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜRCİSTAN'DAKİ KUMARHANE SAHİPLERİ İLE İLİŞKİ KURMAYA BAŞLADI

Ece Ronay hakimlikteki ifadesinde, "Mehmet Erdal Bilir, benim eski eşimdir. Kendisi ile yaklaşık bir yıl evli kaldık. Benim 'Ece Ronay Güzellik Merkezi' isimli iş yerimin isim hakkını kullanmasına ilk başta iznim vardı. Daha sonra benim onayım olmadan başkalarına satmaya başladı. İş yerine gittiğimde pos cihazından veya yapılan ödemelerin Vural Kurtlar isimli şahsa direkt olarak gittiğini gördüm. Mehmet'in yavaş yavaş karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım" ifadelerini kullandı.

"KURTKÖY ŞUBEN MAİLORDER YAPIYOR"

Ece Ronay ifadesinin devamında, "Bir gün 'Muhammet Yakut' ismi ile sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan hesabıma 'Sen temiz ticaret yapıyorsun. Fakat senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mailorder yapıyor' şeklinde bir mesaj geldi. Ben bu durumu Mehmet'e söyledim. Mehmet benden alacağı olmadığı halde 9 milyon liralık alacağı olduğunu iddia etmektedir. Bunu hatta canlı yayında da açıkça söyledi. Ben Mehmet'in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptım. Mehmet'in araçlarının 'Akamotor' isimli galeride olduğunu belirttim. Daha sonra burası kurşunlanmış. Ben asla hedef göstermedim" dedi.

Ece Ronay\'ın ifadesi: Eski eşim karanlık ilişkilere girdi
Kaynak: DHA
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