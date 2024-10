Eczacılara 1600 TL Kesinti Davası

Güncel

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) devlet memuru statüsünde çalışan eczacıların 12 günden fazla izin kullandıkları veya 7 günü aşan sağlık raporu aldıklarında işe gidemedikleri her gün için maaşlarından bin 600 TL kesinti uygulamasını yargıya taşıdıklarını söyledi. Abbasoğlu, "Bizim beklentimiz bu akıl ve mantıkla izah edemediğimiz durumun mahkeme kararı beklenmeden sonlanması. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan ek ödeme usul ve esasları düzenleyici işlemine göre mevcut hatalı uygulama her şeyden önce Anayasa'nın temel hak ve özgürlüklerine aykırı" dedi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'na tabi çalışan bine yakın eczacının yıllık izin ve sağlık raporu kullanımında yaşadıkları sorunla ilgili ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu. Abbasoğlu, şunları söyledi:

"Biz eczacılar, halkımızın nitelikli ve kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti alması için ülkemize birçok kurum ve kuruluşta görev yapmaktayız. Görev yaptığımız kurumlardan birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda hali hazırda 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'na tabi olarak çalışan bine yakın meslektaşımız var. Bu meslektaşlarımızın memur statüsünde olmalarına rağmen yıllık izin konusunda ciddi sıkıntıları var. Meslektaşlarımız, devlet memurları oldukları için yasayla güvence altına alınmış, yıllık izin haklarına sahipler. Fakat 12 günden fazla izin kullandıklarında veya 7 günü aşan sağlık raporu aldıklarında işe gidemedikleri her gün için maaşlarından bin 600 TL gibi bir kesintiye uğruyorlar. Bu hatalı uygulama yüzünden sağlığı yerinde olan meslektaşlarımız izin kullanamıyor. Hasta olan meslektaşlarımız da tedavi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan ek ödeme usul ve esasları düzenleyici işlemine göre mevcut hatalı uygulama her şeyden önce anayasanın temel hak ve özgürlüklerine aykırı.

Biz Ankara Eczacı Odası olarak bu uygulamaya yürütmeyi durdurma davası açtık. Buna benzer bir uygulama geçmiş dönemlerde de yapılmıştı. Yine o zaman da yürütmeyi durdurma davası açtık ve kazanmıştık. Fakat bu uygulama tekrar önümüze çıktı. Burada yine hukuki süreci başlattık. Fakat burada eczacılarımızın haklarını korumak adına açtığımız bu davanın sonuçlanması süreci devam ediyor. Bizim beklentimiz bu akıl ve mantıkla izah edemediğimiz durumun mahkeme kararı beklenmeden sonlanması. Şöyle ki cenazesi olan bir meslektaşımız eğer 12 gün izin kullandıysa 7 günü açtıktan sonra her gün için bin 600 TL maaştan bir para kesintisine uğruyor. Burada yine benzer bir örnek daha vereceğim; kemoterapi tedavisi gören bir meslektaşımız yatarak tedavi gördüğü her gün için bin 600 TL gibi maaşından kesintiyle karşı karşıya kalıyor. Bu vicdanları da rahatsız eden bir durum. Onun için kurum yetkililerinden bir an önce bu uygulamanın son verilmesi konusunda bir adım atmalarını beklemekteyiz."