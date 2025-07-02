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Edirne'de Lise Öğrencisi Cinayeti

Edirne\'de Lise Öğrencisi Cinayeti
02.07.2025 19:56
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Edirne'de Duru Pakarda'yı vuran K.C.A.'ya kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 32 yıl hapis istendi.

EDİRNE'de, Duru Pakarda'yı (15) okul bahçesinde tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan K.C.A. (18) için 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 32 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçen yıl 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı. K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu. Şüpheli K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olaya ilişkin 9 sayfalık iddianame hazırlandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, cinayet sanığı K.C.A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. K.C.A.'nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasının 18 ila 24 yıla indirilmesi talep edilen iddianamede, 'ruhsatsız silah bulundurması' nedeniyle de 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıldan 32 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.

'KASTEN ÖLDÜRDÜ'

İddianamede K.C.A.'nın olaydan sonra verdiği ifadelerle eylemini taksirle öldürmeye dönüştürmeye çalıştığı ancak dosyada toplanan delillerin suçu kasten işlediğini ortaya koyduğu vurgulandı. K.C.A.'nın savcılıktaki ifadesinde silahın bir anda kendi kendine patladığını beyan etse de kriminal raporda silahta herhangi bir mekanik arıza bulunmadığı, mağduru kasten öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, savcılık ifadesine yer verilen K.C.A., Duru Pakarda'nın kendisinin 1 yıllık sevgilisi olduğunu, olaydan 1.5 ay önce silahı internetten aldığını belirterek, "Olay günü kemerime taktığım silah rahatsız ettiği için elimde oynuyordum. Ancak silahın içinde 1 mermi vardı. O da namluda değil şarjördeydi. Okulun bahçesindeki tribüne benzer kısımda arkadaşlarla yan yana dizilmiş bir şekilde oturuyorduk. Duru da yanımda bana sarılıyordu. Ayağa kalkarken elimde olan silah birden patlayıp Duru'nun göğüs bölgesine geldi. Ben kesinlikle bilerek Duru'yu vurmadım, kendisi sevgilimdi. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

OLAYDAN ÖNCE SİLAHIN INI ÇEKMİŞ

K.C.A.'nın olay gecesi, bacağına koyduğu silahın fotoğrafını çektiği de iddianamede yer aldı. K.C.A. ile Duru Pakarda arasındaki mesajlaşmalarda aralarındaki ilişki sebebiyle kavga ettikleri de tespit edilirken, tanıkların defalarca silahı bırakması yönündeki uyarılarına rağmen sanığın silahla tehlikeli şekilde oynamaya devam ettiği kaydedildi.

'YÜZÜNDE ÜZÜNTÜ YOKTU, ÇOK SOĞUKKANLIYDI'

Cinayetin tanıklarından M.C. ifadesinde, sanık K.C.A.'nın olay yerinden kaçmaya çalıştığını fakat kendilerinin engellediğini söyledi. M.C., "Bize 'Kız kendini vurdu, ifadelerinizde böyle söyleyin, ben kaçıyorum' dedi. Giderken ben arkasından bağırdım, 'nereye kaçıyorsun' dedim ve engelledim. Olay yerine insanlar geldikten sonra evim yakın olduğundan eve gidip babamdan yardım istedim. Duru, vurulduğu sırada yüzünde üzüntü, şok gibi bir ifade görmedim, çok soğukkanlıydı" dedi.

'OLAY KAZAYLA OLDU' DEMELERİNİ İSTEMİŞ

Tanıklardan T.B. de savcılık ifadesinde, sanık K.C.A.'nın kendilerinden 'olay kazayla oldu' demelerini istediğini anlattı. T.B., "Biz okul kapısındayken o sırada neler yaptı bilmiyorum. Daha sonra yanımıza okul kapısına geldi. Olayı sorduklarında 'kazayla oldu deyin' dedi. Telefonunu bana vermeye çalıştı ama istemedim. Üzerinde bir deste para vardı. Sonra sanırım birisini arayıp olayı anlattı. 'Beni al buradan' dedi. Sonra kaçmaya çalıştı, biz onu tuttuk. Daha sonra polisler geldi' diye konuştu.

Sanık K.C.A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Edirne, Hukuk, Suç, Son Dakika

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