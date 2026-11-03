Edirne'de Meriç'te alabora olan bottan anne ve baba kıyıya çıktı, 2 çocuk kayboldu - Son Dakika
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Edirne'de Meriç'te alabora olan bottan anne ve baba kıyıya çıktı, 2 çocuk kayboldu

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Edirne\'de Meriç\'te alabora olan bottan anne ve baba kıyıya çıktı, 2 çocuk kayboldu
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Edirne'de Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen ailenin botu sabah saatlerinde alabora oldu. Anne ve baba kıyıya çıkarken kaybolan 6-7 yaşlarındaki 2 çocuk için AFAD arama kurtarma çalışması başlattı.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen ailenin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Anne ve baba kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek isteyen anne, baba ve 6-7 yaşlarındaki 2 çocuğunun üzerinde bulunduğu bot, sabah saatlerinde alabora oldu. Anne ve baba kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, çocukları nehirde kayboldu. Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp çocukların bulunması için nehirde arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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