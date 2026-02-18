Edirne'de 'Turuncu Alarm': Nehirler Taşmaya Başladı - Son Dakika
Edirne'de 'Turuncu Alarm': Nehirler Taşmaya Başladı

Edirne\'de \'Turuncu Alarm\': Nehirler Taşmaya Başladı
18.02.2026 12:04
Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirlerinde debi artışı nedeniyle 'turuncu alarm' verildi. Sarayiçi su altında.

EDİRNE'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı; Devlet Su İşleri (DSİ), 'turuncu alarm' uyarısı verdi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ni de su bastı, bölgeye girişler yasaklandı.

Son yağışlar, karların erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi, 7 Şubat'ın ardından ikinci kez arttı. Meriç Nehri'nin debisi saat 11.00 sıralarında 1091 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi 154 metreküp/saniyeye yükseldi. DSİ, iki nehir için de 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise turuncu seviye olan 507 metreküp/saniyeye yükseldi.

TUNCA NEHRİ TAŞTI

Tunca Nehri'nin taşması üzerine tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, su ile kaplandı. Belediye ekipleri, Sarayiçi'ne ulaşımın sağlandığı köprüleri kapatarak bölgeye girişleri yasakladı. DSİ ekipleri de nehrin Sarayiçi kesiminde iş makineleri ile çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Turuncu Alarm': Nehirler Taşmaya Başladı - Son Dakika

